Moins de Québécois au cinéma en 2019

Pour une deuxième année de suite, les cinéphiles québécois ont été moins nombreux à voir des films sur grand écran l'an dernier. Les recettes des salles de cinéma ont, par conséquent, été moins importantes en 2019.

Au total, ce sont 18,8 millions de spectateurs qui ont assisté à une séance dans la province l’an dernier, soit 1,7 % de moins qu'en 2018. Une baisse de 2,2 % avait été aussi enregistrée en 2018 par rapport à 2017.

Les revenus aux guichets ont atteint 157,8 millions $, soit un 1 % de moins que l'année précédente, révèle l'Enquête sur les projections cinématographiques conduite par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Les œuvres québécoises ont généré 1,5 million d'entrées, attirant quelque 300 000 personnes de moins dans les salles obscures. Il s'agit d'une baisse significative de 16 % qui se répercute au niveau des recettes qui ont dégringolé de 13 % pour s'établir à 11,7 millions $.

La part des films québécois s’établissait à 7,9 % des entrées en 2019 contre 9,2 % en 2018. La moyenne est de 9 % pour les cinq dernières années.

La comédie «Menteur» et le drame «Il pleuvait des oiseaux» ont été les films québécois les plus vus, amassant respectivement 6,2 millions $ et plus de 2 millions $.

Les États-Unis en baisse

Les longs métrages américains sont ceux qui ont essuyé le plus important recul, perdant quelque 900 000 entrées l’an dernier. Les films français, britanniques et des autres pays ont par contre tous obtenu une légère hausse par rapport à 2018.

Le genre préféré des cinéphiles a, pour une cinquième année consécutive, été le film d'aventure qui a généré tout près du tiers des achats de billets. Les superproductions «Avengers: phase finale» et «Le roi lion» sont en grande partie responsables de ce succès.