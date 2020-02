Saguenéens: Dawson Mercer se blesse dans la défaite

Malgré un bel effort des Saguenéens, les puissants Wildcats de Moncton ont joué un match presque parfait et ont infligé une défaite de 4 à 2 à l’équipe de Chicoutimi. Encore plus important que la défaite, Dawson Mercer a dû quitter la partie en raison d’un contact en fin de troisième période.

Déjà privés des services de Samuel Houde, Hendrix Lapierre, Patrick Kyte, Xavier Labrecque et Hugo Savinsky, voilà que les Saguenéens ont vu Dawson Mercer se blesser assez sérieusement après un contact anodin en fond de territoire. Il a quitté la patinoire en se tenant le bras droit en fin de troisième période.

Le match d’hier soir avait des apparences d’un duel au sommet au Centre Georges-Vézina. D’un côté, les Wildcats, bien installés au 2e rang du circuit et de l’autre, les Saguenéens, à seulement cinq points de ces derniers. A priori, la tâche ne semblait donc pas de tout repos face aux Wildcats, qui surfaient sur une séquence complètement folle de 12 victoires, en plus de ne pas avoir pas perdu en temps réglementaire lors de leurs 18 dernières sorties.

Les «Cats» sortent les griffes

Après un excellent travail des Sags lors des 20 premières minutes du match pour contenir la puissante formation de Moncton, celle-ci a tôt fait de venir bousiller le beau travail des Sags au deuxième vingt. Après seulement 15 secondes de jeu, l’espoir des Kings de Los Angeles, Jordan Spence, a ramené tout le monde à la case départ en décochant un bon tir du poignet.

Après s’être fait complice du filet de Spence, Jakob Pelletier a pris les choses en main en complétant un bel échange avec Groulx, donnant ainsi les devants aux visiteurs et ces derniers n’ont plus jamais regardé derrière.

100e pour Lavoie

Malgré trois avantages numériques pour les Saguenéens de Chicoutimi et deux du côté des Wildcats de Moncton dans la première période, le pointage était toujours de 0 à 0 en toute fin d’engagement. Heureusement pour les Sags, le quatrième avantage a été le bon. Alors qu’il restait moins d’une minute au cadran, Félix Bibeau a servi une brillante passe à Raphaël Lavoie, qui a déjoué le gardien Rodrigue d’une belle feinte du revers. Grâce à ce but, Lavoie a non seulement allongé sa séquence de parties avec au moins un point à 11, mais a aussi atteint la marque des 100 buts marqués en carrière dans la LHJMQ.

Malheureusement pour eux, si leur avantage numérique leur a permis de marquer un filet, les unités spéciales de l’entraîneur-chef Yanick Jean ont aussi profité aux visiteurs dans la partie d’hier soir. Alors que les Bleus avaient une attaque massive, Benoit-Olivier Groulx a offert une clinique d’échec avant aux joueurs des Sags avant de battre Shank, marquant ainsi le deuxième but de sa formation.