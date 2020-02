Une fraude fiscale alléguée rattrape la Banque Nationale

La Banque Nationale a dû débourser plus de 24 millions $ en lien avec une vaste fraude fiscale alléguée qui aurait fait perdre plus d’un demi-milliard de dollars à l’État allemand.

En novembre, la banque québécoise a versé aux autorités fiscales allemandes 7,7 millions d’euros, soit 11,3 millions $ CA, dans le dossier de la Maple Bank, dont le siège était à Francfort.

Puis en décembre, la Banque Nationale «a accepté de payer 8,7 millions d’euros [12,8 millions $ CA] au profit des créanciers de Maple», a révélé l’institution jeudi.

La Banque Nationale était actionnaire à hauteur de 24,9 % de Maple, aux côtés du Régime de retraite des enseignants de l’Ontario (28 %) et de la riche famille Chan de Vancouver (29 %).

Selon des procureurs allemands cités par des médias du pays, Maple a participé à des transactions illégales qui ont privé le fisc allemand de 383 millions d’euros, soit 564 millions $. En janvier, des accusations criminelles ont été déposées contre six anciens banquiers de Maple.

D’autres banques auraient participé au stratagème, baptisé «Cum-Ex». Celui-ci aurait fait perdre des milliards d’euros en impôts à plusieurs pays européens. Il impliquait entre autres des prêts d’actions et de faux dividendes.

Depuis la fermeture de Maple par le gouvernement allemand, en 2016, la Banque Nationale soutient qu’elle n’a rien à se reprocher dans cette affaire.

«Ni la Banque ni ses employés n’ont participé à ces activités» a encore répété l’institution jeudi.

En tout, cette saga aura coûté 188 millions $ à la Banque Nationale. En 2016, l’institution avait dû radier la valeur totale de son placement dans Maple, soit 164 millions $.

Cambodge

Ces jours-ci, l’institution peut se reprendre grâce à un investissement qu’elle a fait dans un autre pays: le Cambodge. Sa filiale dans le pays, ABA Bank, a généré des profits nets de 41 millions $ au premier trimestre, soit 71 % de plus qu’un an plus tôt. Cela a représenté 6,7 % de la rentabilité totale de la Banque Nationale.

Jusqu’ici, l’épidémie de coronavirus n’a pas affecté les activités au Cambodge, a assuré le PDG Louis Vachon.

Les profits nets de l’institution ont atteint 610 millions $ au cours de la période de trois mois qui a pris fin le 31 janvier, en hausse de 11 %.

À la Bourse de Toronto, l’action de la Banque Nationale a reculé de près de 3 %, jeudi, pour clôturer à 70,93 $.