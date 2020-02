4 restaurants hors des sentiers battus à découvrir aux îles Caïmans

Il se pourrait bien que les papilles gustatives vous chatouillent : voici 4 restaurants à essayer, si vous avez envie de vivre une expérience culinaire hors du commun aux îles Caïmans.

The Brasserie

À la brasserie, chaque journée apporte son lot de fraîcheur et de saveurs. Pour satisfaire les envies gourmandes de ses clients, les propriétaires de la Brasserie proposent des thématiques qui donnent l’eau à la bouche. Gageons que les jeudis « Tacos ‘n’ Margaritas » sont très populaires.

Steak Social

Il faut être un véritable carnivore pour apprécier toutes les subtilités des pièces de viandes savoureuses que propose le Steak Social. Ce qui fait le charme de ce restaurant, en plus de ses délicieux plats, c’est certainement sa localisation. En effet, il est situé à quelques pas de la splendide plage Seven Mile. La romance sera au rendez-vous!

Vivo

Ce restaurant va conquérir le cœur des végétaliens, mais aussi des épicuriens à la recherche de fraîcheur. Le menu – qui ne manque pas de couleurs - regorge d’options pour ceux et celles qui ont des intolérances au gluten ou au lactose. Sur l’île, il n’y a rien de plus naturel, santé et... délicieux!

Bacaro

Le restaurant Bacaro impressionne par sa généreuse carte des vins et par son vaste choix de plats à base de poissons ou de fruits de mer. Tout de cet établissement a été pensé pour vous faire passer une belle soirée, en commençant par la localisation.

Lequel de ces établissements prestigieux vous a donné l’eau à la bouche?