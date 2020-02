5 hôtels qui vous donneront envie de vous envoler pour les îles Caïmans

Nichées dans les eaux cristallines de la mer des Caraïbes, entre Cuba et Guatemala, les îles Caïmans se trouvent à être un paradis scindé en trois. Sans plus tarder, découvrez les 5 meilleurs hôtels de luxe des îles Caïmans.

Coral Stone Club

Après quelques heures seulement passées au Coral Stone Club, les tracas sont envolés et la routine oubliée! C’est dans ce décor au bleu infini, en retrait du centre-ville, que cet hébergement luxueux réussit à apporter la quiétude recherchée par ses visiteurs. L’hôtel donne un accès privilégié à la splendide plage Seven Mile : émerveillement garanti!

Palm Heights

Situé en plein cœur de George Town, la capitale des îles Caïman, cet hôtel valse entre élégance et romance. Prisé par les amoureux, Palm Heights reste aussi le favori des épicuriens, à la recherche d’une cuisine raffinée et savoureuse.

Kimpton Seafire Spa and Resort

La vue de l’hôtel Kimpton Seafire Spa and Resort est à couper le souffle. Comme il est situé aux abords de la très populaire plage de Seven Mile, les visiteurs peuvent autant profiter de l’eau salée que des installations aquatiques. En plus d’offrir l’accès à un magnifique spa, l’hôtel dispose de deux piscines.

Ocean Paradise

Situé sur une partie plus paisible du Grand Cayman, l’hôtel Ocean Paradise ne manque pas d’activités récréatives. En plus de pouvoir se faire dorer au soleil sur le sable chaud, les vacanciers peuvent profiter pleinement des activités nautiques ou de la plongée.

Ritz-Carlton Grand Cayman

L’hôtel Ritz-Carlton est une expérience en soit, oscillant entre haute gastronomie et paix d’esprit. Un séjour au sein de cet établissement offre autant de moments à se prélasser sur le sable blanc de la plage Seven Mile qu’à se balader à George Town, la capitale des îles.