BÉLAND, Maurice



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 février 2020, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédé M. Maurice Béland époux de feu Mme Jeanne-D'Arc Châtigny. Il était le fils de feu M. Joseph Béland et de feu Mme Yvonne Dubois. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Joanne St-Pierre), Daniel (Carole Chamberland); ses petits-enfants: Yannick, Karina, Patrick, Mélissa (Philippe Sévigny Bachand), Vicky (Hugo Savoie); ses arrière-petits-enfants: Édouard et Jacob les enfants de Mélissa et Philippe. Ainsi que ses sœurs: Simonne (feu Paul Moffette), Monique (feu Roland Fournier), feu Louisette (Marcel Bergeron), Noëlla (Alfred Beaudoin), Aline (Henri Touchette), Denise. Ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Châtigny: feu Magella (feu Marguerite Martel), Benoît (Céline Olivier), Normand (feu Suzanne Dumont) (Denise Giguère), Julienne (feu Roméo Villeneuve). Il laisse également dans la peine sa compagne des 20 dernières années Louise Vermette, sa fille Johanne (Yves Mathieu) les enfants de Johanne, Mélissa (Alexandre Nadeau), et Joannie (Anaïs Aubuchon), les arrière-petits-enfants de Louise, Evan et Mylan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les Dr Daniel Dubreuil et Dr Guy Gingras, ses 2 anges du CLSC Mme Nathalie Leclerc et Mme Rachel Dubé, ainsi que l'équipe des soins Palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins reçus. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis, G6V 3Z1 www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.