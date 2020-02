ROY, Pauline Lemieux



À l'hôpital Jeffery Hale, le 22 février 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Pauline Lemieux, épouse de feu Gaston Roy. Elle était native de Saint-Vallier de Bellechasse et demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Louise Lavoie), feu Bertrand, feu Lyne, Claude (Carole Gravel) et Ginette; ses-petits-enfants: feu Jean-Francois, Mathieu (Laurie Plamondon), Léonie et Julien; ses arrière-petits-fils: Samuel et Antoine; sa soeur: Pierrette (Robert Labrecque), sa belle-soeur Colette Roy.; ses neveux et nièces: Caroline, Sylvain, Kathleen, Jean-René, Jean-Francois, Sylvie, Liette et Dave. Elle aussi allée rejoindre ses frères: Jacques et René et son beau-frère et sa belle soeur Marcel et Céline, ainsi que plusieurs cousins(es), parents et amis(es). Un remerciement au personnel du 5eme étage du centre Jeffery Hale. La famille recevra les condoléances auà compter de 10h30.