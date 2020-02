Le 14 février dernier, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval et la Fondation de l’IUCPQ ont inauguré l’exposition Au cœur de la chirurgie cardiaque, au 3e étage du pavillon central.

Démystifiant la chirurgie cardiaque à travers cinq vitrines, il s’agit d’un véritable « cadeau du cœur » destiné à l’enseignement des patients et leurs proches, en plus de parcourir les innovations technologiques à travers le temps.

L’exposition dévoile un historique des valves cardiaques et des cœurs mécaniques utilisés au fil des dernières décennies, puis montre des exemples de greffons vasculaires, d’endoprothèses et de systèmes extra-corporels. Ce projet est une initiative des chirurgiens cardiaques de l’Institut, dont le Dr François Dagenais qui s’est impliqué personnellement dans la réalisation de l’exposition. « La pratique médicale en cardiologie tertiaire a grandement évolué au cours des dernières années. Je suis très heureux de présenter ce nouvel outil d’enseignement pour la population, qui nous permet de partager nos connaissances en plus d’informer les patients et leurs proches sur les dispositifs implantés en chirurgie cardiaque », dit-il.

