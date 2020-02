Classique Honda: le Canadien Mackenzie Hughes survit au couperet

Un seul des cinq golfeurs canadiens qui ont entamé la Classique Honda, disputée à Palm Beach Gardens, en Floride, s’est qualifié pour les rondes de la fin de semaine, vendredi.

En raison d’une deuxième journée de 72 (+2) et d’un pointage cumulatif de 143 (+3), l’Ontarien Mackenzie Hughes prendra part aux troisième et quatrième rondes, samedi et dimanche. Le représentant de l’unifolié a réussi quatre oiselets, mais il a aussi commis quatre bogueys et un double-boguey. Les joueurs qui ont remis une carte de 144 (+4) ou plus ont tous été éliminés.

Pour sa part, après une première ronde de 74 (+4), David Hearn n’a pas été en mesure de revenir de l’arrière, lui qui a terminé son tournoi avec un cumulatif de 145 (+5).

Corey Conners, Roger Sloan et Michael Gligic, les trois autres Canadiens en lice, ont remis un cumulatif identique de 148 (+8).

L’Américain Brendan Steele s’est emparé seul de la tête, lui qui a joué une deuxième ronde de 67 (-3), pour un pointage total de 135 (-5). Il possède une mince priorité d’un coup sur l’Américain J.T. Poston, ainsi que les Anglais Luke Donald et Lee Westwood.