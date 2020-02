«Conséquences graves» si le coronavirus entre en Corée du Nord, avertit Kim Jong-un

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a averti les principaux responsables du parti unique des « conséquences graves » qu’aurait l’entrée du coronavirus dans le pays, ont rapporté les médias officiels samedi.

Cet État pauvre et isolé diplomatiquement, dont le système de santé souffre de sous-équipement et d’obsolescence, a rigoureusement fermé ses frontières pour éviter toute contamination, alors qu’il est entouré par les deux pays les plus touchés au monde, la Chine et la Corée du Sud.

La lutte contre le virus est une « affaire cruciale pour la défense du peuple », qui exige une discipline sans faille, a estimé Kim Jong-un lors d’une réunion du Parti du travail de Corée, selon l’agence de presse KCNA.

« Au cas où la maladie infectieuse qui se répand hors de tout contrôle trouverait le moyen d’entrer dans le pays, cela aurait des conséquences graves », a-t-il souligné.

KCNA a fait état du limogeage de deux vice-présidents, Ri Man Gon and Pak Thae Dok, et de la dissolution d’une cellule du parti, en raison de soupçons de corruption qui auraient pu compromettre les mesures de prévention contre l’épidémie.

« Aucun traitement de faveur ne doit être permis », a insisté Kim Jong-un, qui a ordonné de « fermer hermétiquement tous les canaux et interstices par lesquels la maladie contagieuse pourrait s’infiltrer ».

Pyongyang publie un bilan de zéro cas de Covid-2019, maladie qui a tué plus de 2800 personnes dans le monde.

La Corée du Nord a pris des mesures parmi les plus radicales au monde: interdiction des touristes étrangers, suspensions des arrivées de trains et vols internationaux, et mise en quarantaine de centaines d’étrangers présents dans le pays.

Avec des messages de promotion de l’hygiène répétés par haut-parleurs, le confinement des ambassadeurs dans leurs complexes, et des médias d’État martelant la nécessité d’une « soumission stricte » aux ordres, ces mesures ont été décrites comme « sans précédent » par des diplomates.

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est déclaré jeudi prêt à adopter des exemptions humanitaires à ses lourdes sanctions économiques contre la Corée du Nord afin d’aider ce pays à lutter contre l’épidémie de coronavirus, selon l’ambassadeur allemand à l’ONU, Christoph Heusgen. Mais « le problème actuellement est que la Corée du Nord a fermé ses frontières », disait cet ambassadeur.