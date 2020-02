Donald Trump battu par cinq des candidats démocrates: sondage Fox News

J’ai pensé partager ce sondage avec vous pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il est réalisé par un réseau habituellement favorable au président, mais aussi parce qu’il présente un certain nombre d’informations importantes pour la présente campagne.

La première information qui attire l’attention concerne les intentions de vote. S’ils devaient se prononcer maintenant, les répondants préféreraient cinq des candidats au président sortant.

Le candidat qui jouirait de la marge la plus confortable (8 points d’avance) serait Joe Biden, mais Bernie Sanders serait très près de lui, avec un écart de sept points. Si le résultat est réconfortant pour l’ancien vice-président, vous devinez que l’équipe de Bernie va retenir la statistique pour la mettre sous le nez de ceux qui croient qu’un socialiste ne peut remporter la victoire le 2 novembre prochain.

Si les démocrates étaient tentés de s’emballer ici, une autre statistique pourrait tempérer leurs ardeurs. Même s’ils affirment qu’ils voteraient d’abord pour un des cinq démocrates et qu’ils sont convaincus des chances de l’emporter de deux d’entre eux, ils sont 56% à affirmer que Donald Trump sera malgré tout réélu.

Parmi les autres données qui suscitent l’intérêt, les répondants souhaitent qu’on apporte des changements au système politique. Par contre, ces changements ne devraient pas revêtir un caractère radical. Ils considèrent que les candidats dont l’approche est la plus pragmatique sont Joe Biden et Michael Bloomberg. Seule Elizabeth Warren se retrouve sous la barre des 50% dans cette catégorie et, oui, Bernie Sanders la devance.

Ce sondage présente donc quelques données intéressantes pour le président et pour plusieurs candidats démocrates, mais il faut noter que le contexte actuel est moins favorable au président. Nos voisins du Sud sont inquiets de la propagation du COVID-19 et de ses retombées potentielles sur l’économie. Le président n’a pas été particulièrement efficace pour les rassurer.

Nous aurons bien d’autres sondages à décortiquer dans les prochains mois, mais je vais malgré tout conserver quelques données pour les comparer aux prochains résultats.

Vous pouvez accéder au sondage en cliquant ici.