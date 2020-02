GAGNON, Denise



Au soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, le 8 février 2020, à l'âge de 63 ans, est décédée dame Denise Gagnon, conjointe de monsieur Joseph Gaspar, fille de feu Donat Gagnon et de feu Rose-Délima Dastous. Native de Baie-Comeau, Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Joseph; ses frères: Jean-Marc, Donald (Marie-Josée Simard), Gilles (Marie-Claude Tremblay), sa belle-sœur Maria Gaspar (Gérard Lajeunesse), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel d'hématologie du 3e étage de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués, les encouragements reçus et le beau travail d'équipe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffery Hale, 1270 chemin Ste-Foy, Québec QC, G1S 2M4 ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101 chemin St-Louis, Québec QC, G1T 1P5.