Jaccob Slavin, homme de cœur

Les Hurricanes de la Caroline ont battu les Maple Leafs de Toronto samedi dernier avec un conducteur de Zamboni devant leur filet. L’histoire de David Ayres, un gardien d’urgence de 42 ans, a fait le tour de la planète hockey.

C’était un récit humain qui réchauffe l’âme. Dans un registre complètement différent, un autre joueur des Hurricanes a posé un geste de cœur. L’été dernier, Jaccob Slavin et sa femme Kylie ont finalisé le processus d’adoption de la jeune Emersyn Ruth.

Slavin avait parlé de cette décision de vie au quotidien News & Observer, de Raleigh, en septembre dernier, en plus d’en discuter avec le collègue Éric Leblanc du site RDS.ca.

Invité au match des étoiles à St. Louis en janvier, l’Américain de 25 ans a reparlé de l’arrivée de sa fillette dans une entrevue accordée au Journal.

« Nous avons fait les démarches pour l’adoption pendant notre parcours en séries au printemps dernier, a rappelé Slavin. Emersyn Ruth est un rayon de soleil. Nous avons tellement de plaisir avec elle. Je suis un père heureux. Elle a maintenant neuf mois et elle vit son premier match des étoiles, tout comme moi. C’est une belle histoire.

« J’ai maintenant une approche différente dans la vie. Avec l’arrivée d’une enfant à la maison, je réalise encore plus qu’il n’y a pas juste le hockey. Quand je rentre à la maison, je peux oublier mes tracas comme joueur et je me concentre sur le bonheur de ma fille. Ma femme et moi sommes croyants et nous donnons une place importante à Dieu dans nos vies. C’était l’une de nos missions d’aider Ruth. »

maître défensif

Sur la glace, Slavin représente également une belle histoire cette saison. Le défenseur originaire du Colorado a déjà amassé 34 points (5 buts, 29 passes), mais il est aussi parmi les meneurs de la ligue avec un différentiel de +27.

À travers les cercles de LNH, Slavin est reconnu comme l’un des meilleurs défenseurs à caractère défensif. À la mi-saison, les membres de l’Association professionnelle des journalistes (PHWA) lui avaient décerné le fictif trophée Rod-Langway, remis au meilleur arrière défensif.

« C’est une belle reconnaissance, mais je ne m’arrête pas trop à ça, avait dit Slavin lors de son passage à St. Louis. J’ai toujours retiré une fierté de mon jeu défensif et je ne changerai pas mon style. »

Avec les blessures à Dougie Hamilton et Brett Pesce, Slavin jouera un rôle encore plus grand d’ici la fin de la saison. Don Waddell, le directeur général, lui a toutefois offert de l’aide en faisant l’acquisition de Brady Skjei des Rangers, et de Sami Vatanen des Devils, à la date limite des transactions.

Blessé à la jambe droite, Vatanen devra toutefois patienter avant de faire ses débuts avec les Hurricanes.