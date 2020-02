Jeunes personnalités d’affaires honorées

Le 28e Gala Jeune Personnalité d’Affaires Banque Nationale, organisé par la Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ), a couronné Alexi Roy, fondateur de l’initiative Les Vols d’Alexi, ainsi que Sarah Baribeau, fondatrice et présidente de Bougeotte et Placotine, hier, au Capitole de Québec.

JPA dans la catégorie Tourisme, restauration et hébergement, M. Roy a remporté le prestigieux titre Jeune Personnalité d’Affaires 2019, tandis que Mme Baribeau, JPA dans la catégorie Santé, sport et nutrition, s’est vu décerner le prix Coup de cœur Banque Nationale.

Six autres finalistes se sont démarqués dans leur catégorie respective. Il s’agit de :

Marie-Anick Shoiry, fondatrice de l’initiative communautaire Vide ta sacoche, dans la catégorie Social et communautaire;

Andrea Gomez, cofondatrice d’OMY Laboratoires, dans la catégorie Commerce de détails et commerce électronique;

Antonio Aleman, fondateur de Huyman, dans la catégorie Technologie et innovation.

Guillaume F. Gadoury, président de l’agence DACTYLO communication design, dans la catégorie Marketing et communication;

Marie-Ève Chamberland, présidente et fondatrice d’Un Cadeau du Ciel, dans la catégorie Services professionnels;

Arlaine Cossette, copropriétaire de LA FIRME événements & personnel, dans la catégorie Culturel, artistique et divertissement;

Depuis 1992, la JCCQ met sur pied un concours dans le but d’accroître la visibilité des jeunes gens d’affaires de la région de Québec, qui se distinguent sur les plans professionnel et personnel. Sous la thématique Coup de foudre assuré, l’événement d’hier a réuni plus de 350 convives du milieu des affaires. L’animatrice et journaliste à TVA, Ève-Marie Lortie et Donald Archy Beaudry, d’Archy’s production, ont assuré l’animation de la soirée, qui s’est déroulée sous la présidence d’honneur de Stéphane Garneau, président de Micro Logic.