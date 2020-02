La mission de la Fondation québécoise du cancer est d’accompagner les personnes touchées par un cancer à toutes les étapes de la maladie. Pour ce faire, la Fondation met en place depuis 40 ans des programmes et des services pour leur offrir tout le support dont elles ont besoin.

Parmi ceux-ci se trouve le service de jumelage téléphonique, qui consiste à jumeler des personnes atteintes d’un cancer ou des proches avec des bénévoles qui ont traversé la même épreuve. Cette année, Merck Canada contribue au développement de ce précieux service grâce à une généreuse contribution de 20 000 $, qui permettra à plus de personnes touchées de continuer à en bénéficier et ainsi de se sentir moins anxieuses, d’être plus optimistes et de faire face au cancer plus facilement. Renseignements : 1 800 363-0063 ou visitez le https://fqc.qc.ca/fr/besoin-d-aide/soutien-psychologique/jumelage-telephonique.

Faire la différence

Photo courtoisie

La Campagne de la jonquille 2020, parrainée par la Société canadienne du cancer, pourra compter cette année sur une équipe de plus de 20 jeunes philanthropes de la région de la capitale nationale, qui agiront à titre d’ambassadeurs, réunis autour des coprésidents de la campagne, Jean-Yves Germain et Hugo Germain, du Groupe Germain Hôtels. De gauche à droite, à l’arrière : Nicolas Moisan, Geneviève Cloutier, Christopher Gauthier, Stéphanie Huot, Simon Clément, Jean-Yves Germain (coprésident d’honneur), Valérie Gaudreault, Marie-Josée Albert, Marc-André Thibault, Michael Gagné, Anne-Marie Demers, France Boutin, Manon Martel. À l’avant : Olivier Roussin, Claudia Lemelin, Kate Goulet, Roxanne Hébert, Jessica Shooner, Louis-Philippe Pouliot, Claudia Bérubé, Maude Hurtubise, Mélissa Lafond. Absents : Michèle Angers, Marc-Antoine Laberge, Andréanne Livernoche.

Acquisition importante

Photo courtoisie

Hugo St-Cyr, président du Groupe Hugo Corporation inc., qui conçoit et fabrique des remorques à benne en aluminium, vient d’ajouter un autre gros joueur à son réseau grâce à l’acquisition de Stargate Manufacturing, située à Milton en Ontario, et dont le chiffre d’affaires annuel avoisine les 30 M$. Désormais, la ligne de produits Stargate, conçue et fabriquée en Ontario, sera détenue et vendue par des Québécois. Au Québec, Remorques Lewis, qui fait partie du Groupe Hugo Corporation inc., assurera la distribution de la gamme de produits Stargate. Il y a à peine deux ans, Hugo St-Cyr s’était porté acquéreur de la compagnie BWS Manufacturing au Nouveau-Brunswick. Ensemble, les entreprises du groupe atteignent désormais un chiffre d’affaires de 80 M$ et embauchent 215 travailleurs qualifiés. Sur la photo, Hugo St-Cyr (centre), nouveau président de Stargate Manufacturing, est en compagnie des frères Domenic (à gauche) et Lorenzo Zangrilli (à droite), anciens propriétaires-fondateurs de l’entreprise.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Georges-Noel Dionne et Céline Soucy, de Saint-Jean-Port-Joli, célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 28 février 1970, a 4 enfants, 5 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Félicitations !

Anniversaires

Photo courtoisie

Lucian Bute (photo) boxeur professionnel d’origine roumaine, 40 ans... Maxime Denis, journaliste météo-climat à Ici Québec (Radio-Canada Télé), 29 ans... Jean-Pierre Gravel, producteur et animateur radio, 39 ans... Guillaume Lemay-Thivierge, comédien, acteur et animateur, 43 ans... Eric Lindros, joueur de hockey de la LNH (1992-2007), 47 ans... René Simard, chanteur, comédien, animateur, metteur en scène, 59 ans... Jeanne Mas, chanteuse française, 62 ans... Mario Andretti, ex-pilote de course américain, l’un des Américains les plus titrés de l’histoire du sport, 80 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 février 2019. André Previn (photo), 89 ans, compositeur, chef d’orchestre et interprète germano-américain (4 Oscars au cours de sa carrière)... 2017. Vladimir Petrov, 69 ans, hockeyeur sur glace soviétique puis russe, champion olympique (1972, 1976) et médaillé d’argent en 1980... 2016. George Kennedy, 91 ans, acteur américain... 2015. Alex Johnson, 72 ans, qui avait remporté le championnat des frappeurs de la LAB avec les Angels, en 1970... 2013. Daniel Darc, 53 ans, rockeur français... 2011. Annie Girardot, 79 ans, actrice et figure du cinéma français... 2010. Jacques Zilberberg, 70 ans, professeur retraité du département des sciences politiques de l’Université Laval... 2007. Arthur Schlesinger, Jr, 89 ans, historien américain et critique social... 2004. Yvon Thiboutot, 66 ans, comédien québécois... 2002. Benoît L’Écuyer, 29 ans, agent du SPVM.