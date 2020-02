La nudité n’est plus ce qu’elle était

Quand vous avez vu la photo de Coeur de pirate flambant nue sur son piano, pour annoncer sa tournée acoustique, vous êtes-vous dit :

1) Tiens, elle est vraiment tatouée partout, partout ;

2) Tiens, un piano blanc ça reflète vraiment tout ce qu’on y place ;

3) Tiens, elles sont belles ses pantoufles blanches à motif de lapin, je me demande où elle les a achetées ;

4) Tiens, c’est VRAIMENT original en 2020 de se montrer nue, je ne m’y attendais pas DU TOUT !

« Est-ce qu’il reste encore quelqu’un dans le bottin de l’Union des artistes qu’on n’a pas vu tout nu ?

Il me semble qu’il y a à peu près juste Pierre Bruneau, Janine Sutto et le Bonhomme Carnaval dont on n’a pas encore vu les fesses.

C’est ce que j’écrivais dans Le Journal... il y a neuf ans ! En 2011, Isabelle Boulay, Boom Desjardins, Caroline Dhavernas, Mitsou et Abeille Gélinas, Patrice L’Écuyer, Laurence Leboeuf, Luc Picard, Joannie Rochette, Guylaine Tremblay, Jean-Nicolas Verreault, Annie Villeneuve et les membres du groupe Simple Plan avaient posé nus pour Centraide.

Catherine Pogonat avait posé nue pour le calendrier d’ARTV. Mara Tremblay l’avait fait pour la couverture de son album Tu m’intimides.

Virginie Coosa l’a fait en 2008 pour le magazine Pure. En 2009, Karine Vanasse, Anne-Marie Cadieux, Mélanie Maynard, Caroline Néron, Sophie Cadieux, Anne-Marie Losique l’avaient fait aussi pour Clin d’œil et la cause du cancer du sein. Mariepier Morin s’est non seulement mise nue devant des peintres, mais elle est montée sur scène dans un bar de danseuses nues pour sa série documentaire Mais pourquoi ? Il y a seulement quelques mois, Safia Nolin et sa pieuvre ont posé nues pour un clip.

Les comédiennes Caroline Dhavernas, Evelyne Brochu ou Laurence Leboeuf ont eu des scènes de nudité au cinéma ou à la télé. Charlotte Legault, (la Miss BBQ de District 31) a tourné une scène de nudité pour la série Transplant.

Et vous rappelez-vous qu’en 2017 Céline Dion elle-même avait posé nue pour le Magazine Vogue ?

Quant aux influenceuses/instagrammeuses/youtubeuses/vedettes de téléréalité, ce serait plus court de faire la liste de celles qui ne se sont pas montrées nues.

Autrement dit, au Québec, se montrer nue c’est comme fumer un joint. C’était audacieux, original en 1989 (l’année de naissance de Béatrice Martin), mais en 2020, tout le monde le fait.

Avec tout ce qui est disponible sur internet, qui va vraiment s’exciter le poil des jambes à l’idée de voir les totons d’une vedette ? Quand c’est rendu que même le Club 281 va fermer ses portes parce que les femmes ont mieux à faire que de se rincer l’œil en regardant des beaux gars musclés enlever leur string sur une chanson cochonne de Shania Twain...

VALÉRIE S’EST RHABILLÉE

Vous voulez un exemple d’artiste provocant ? Robert Charlebois, en 1977, jouant au golf sur la couverture de son album Swing Charlebois Swing. Ça, c’était un « ostidshow ».

Si elle voulait vraiment nous déstabiliser, attirer notre attention, brasser la cage, il aurait fallu que la coach de La Voix nous annonce qu’elle est pour la loi 21. Ou qu’elle a voté conservateur aux dernières élections.