L’Océanic prend sa revanche sur les Mooseheads

RIMOUSKI | L’Océanic a pris sa revanche de belle façon sur les Mooseheads d’Halifax avec une victoire convaincante de 6-2, une semaine après un revers de 1-0, vendredi, devant 3852 spectateurs au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Dmitry Zavgorodniy et Alexis Lafrenière ont été les grands artisans de cette victoire avec un but et deux passes et deux buts respectivement. Les autres buteurs des gagnants sont Justin Bergeron, Adam Raska et Isaac Belliveau. La réplique est venue de Alexandre David et Kevin Gursoy.

Photo Alexandre D'Astous

«J’ai beaucoup aimé l’intensité qu’on a déployée ce soir. J’ai bien aimé notre match. Justin Bergeron sort du match avec 5. Il a été notre meilleur défenseur ce soir», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Un seul but en première

Dmitry Zavgorodniy (26e) a ouvert la marque, en milieu d’engagement, sur un lancer du revers du côté rapproché qui a battu le gardien Alexis Gravel, qui avait mal collé son poteau. Nicolas Guay et Zachary Massicotte étaient complices. Quelques secondes plus tard, Gravel a bloqué Alexis Lafrenière, qui s’est présenté seul devant lui. Par la suite, les Mooseheads ont profité d’une double supériorité numérique de 1:37 sans parvenir à déjouer Colten Ellis. Les défenseurs Massicotte, D’Amours et Flower ont été très efficaces.

Photo Alexandre D'Astous

L’Océanic a poursuivi sa domination en début de deuxième. Justin Bergeron (14e) a doublé l’avance des locaux. Par la suite, les Mooseheads ont menacé, surtout lors d’un avantage numérique. Colten Elllis a notamment volé Samuel Dubé à bout portant. En fin de période, l’Océanic a bourdonné en territoire adverse, plusieurs secondes avant que Zavgorodniy ne remette dans l’enclave à Isaac Belliveau, qui n’a pas raté sa chance d’inscrire son 10e but de la saison.

Alexis Lafrenière a marqué son 30e filet de la saison, en début de troisième période, aidé de Zavgorodniy et Paré. Alexandre David a inscrit les Mooseheads au pointage, en milieu de troisième, et quelques minutes plus tard, Lafrenière a marqué son 2e de la rencontre. Adam Raska a ajouté un 6e but pour les locaux, avant que Keven Gursoy ne réplique en fin de match.

Photo Alexandre D'Astous

En bref

L’Océanic saluait le retour de l’attaquant Adam Raska. Il évoluait sur le deuxième trio avec Nicolas Guay et Maxime Collin. Luka Verreault est l’attaquant qui a écopé.

Les défenseurs Philippe Casault et Brandon Casey ont été laissés de côté, tandis que Frédéryck Janvier était blessé.

L’Océanic reçoit les Wildcats de Moncton dimanche.