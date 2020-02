Meurtre d'Océane Boyer: «plus j’apprends les faits, plus les liens se font» - le fils de François Sénécal

Absent du pays, Maxime Sénécal, le fils de l’homme accusé d’avoir tué la jeune Océane Boyer un peu plus tôt cette semaine à Brownsburg-Chatham, peine à croire l’accusation de meurtre prémédité qui pèse contre son père.

«C’est complètement inattendu. Ça ne se serait jamais passé dans mon imagination», a dit le jeune homme en entrevue téléphonique à TVA Nouvelles.

M. Sénécal a expliqué qu’il ne pouvait pas nier les liens qui sont faits entre son père, François, et l’adolescente.

«Évidemment, le lien peut se faire parce que c’est un homme, ils étaient souvent ensemble, c’était une jeune fille, bla-bla-bla», a-t-il indiqué.

«Plus j’apprends les faits, plus les liens se font, malheureusement. Mais, dans ma tête, ce n’est pas des faits parce que je ne les ai pas vus, je ne les ai pas entendus, je ne les ai pas lus vraiment», a ajouté celui qui se trouve actuellement en France.

Maxime Sénécal a précisé que les faits ne ressemblent pas à ce qu’il connaît de son père.

«Ce qui s’est passé, ce n’est aucunement son caractère, c’est complètement débile que ça se soit passé», a-t-il lancé.

«Comme tout le monde, on peut se fâcher des fois [...] Mais le fait de tuer une petite fille, ça n’a aucun sens. Ce n’est pas quelque chose de logique que mon père ferait. Je ne vois pas pourquoi il aurait fait ça. Mais je ne suis pas cave. Je sais qu’il y a plein de liens qui peuvent se faire, mais je n’ai pas envie de les faire.»

«Une amitié familiale»

Le jeune homme est, par ailleurs, longuement revenu sur les liens presque familiaux qu’entretenait sa famille avec celle de l’adolescente de 13 ans.

«On était tous proches de la famille [de la jeune Océane, NDLR], comme une famille liée à une autre famille [...] On était souvent là aux fêtes, les Noëls, les jours de l’An. Les fins de semaine, on faisait des feux. On a vraiment beaucoup, beaucoup été ensemble. On s’entendait bien, comme une amitié familiale.»

Maxime Sénécal a raconté que son père et sa belle-mère gâtaient souvent les enfants de la famille Boyer.

«Quand la famille avait de la misère, il y a des cadeaux qu’ils donnaient parce que c’était bien que les enfants aient des cadeaux [...] Mais les cadeaux n’étaient pas juste axés sur Océane, c’était à tout le monde, il me semble.»

Il avoue cependant que la jeune Océane recevait plus d’«amour» que les autres membres de la fratrie.

François Sénécal, 51 ans, a été accusé vendredi matin du meurtre au premier degré d’Océane Boyer. D’autres accusations pourraient être déposées dans le dossier, selon le procureur de la Couronne.

L’accusé demeure détenu jusqu’à sa prochaine comparution.