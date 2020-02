Pannes à Lac-Beauport: un centre de services temporaire ouvert aux citoyens

La municipalité de Lac-Beauport a déployé un centre de services temporaire pour les citoyens puisque 350 résidences sont toujours privées d’électricité depuis la tempête de neige de jeudi.

Le maire de la municipalité, Michel Beaulieu, indique qu’il est impossible, pour le moment, de savoir quand l’électricité sera de retour dans les résidences touchées.



«La dernière fois, lors de la tempête cet automne, la panne avait duré quatre jours, rappelle M. Beaulieu. Nous sommes en hiver, on aime mieux ne pas prendre de chance.»



Les résidences touchées sont principalement situées sur les chemins de la Huche, du Tour-du-Lac, de l’Herminette, des Passereaux, des Parulines et du Pied-de-Roi, ainsi que dans la montée du Cervin.



Les citoyens sont invités à se rendre chez des proches ou amis. Si cela n’est pas possible, ils peuvent se rendre au Chalet des loisirs, situé sur le chemin de l’École.



Les gens pourront y utiliser les prises de courant et des douches sont accessibles. Le centre sera ouvert jusqu’à 20h vendredi.



Les citoyens sont également dirigés vers la Croix-Rouge s’ils ont des besoins en hébergement. Ils doivent s’inscrire à la mairie en composant le 418 849-7141, poste 225.



Des nuitées sont offertes à l’hôtel Entourage, indique le maire Beaulieu. «Il y a des tarifs préférentiels et certaines assurances peuvent le couvrir», précise-t-il.