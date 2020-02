Réseau de transport structurant: lancement de l’appel de qualifications pour le tramway

Deux jours après avoir obtenu le feu vert du gouvernement provincial, la Ville de Québec vient de lancer la première étape du processus d’approvisionnement qui mènera, dans un an et demi, au choix du consortium chargé de concevoir et de construire le tramway.

C’est ce que la municipalité a fait savoir vendredi matin par voie de communiqué de presse en se félicitant d’avoir posé «un autre jalon important de son projet de réseau structurant de transport en commun».

Concrètement, la Ville a publié un appel de qualification qui présente «les exigences auxquelles doivent répondre les consortiums intéressés ainsi que les fondements techniques du projet», lit-on.

Pour se qualifier, les consortiums «doivent démontrer qu’ils répondent aux exigences du projet, notamment en ce qui a trait à leur capacité financière, à leur expérience en gestion intégrée de projets ainsi qu’à l’organisation et à la profondeur de leur équipe», explique-t-on.

Les consortiums intéressés ont jusqu’au 28 mai pour soumissionner. Ce processus culminera avec le choix d’un consortium à l’été ou à l’automne 2021 (voir les détails du processus plus bas).

Vérificateur de processus

D’autre part, la Ville de Québec a lancé un nouvel appel d’offres pour obtenir les services professionnels d’un vérificateur de processus qui «aura, entre autres, la responsabilité de formuler un avis indépendant quant à l’intégrité et à la transparence des différentes étapes de sélection du consortium responsable du tramway».

Le mois dernier, la Ville a dû annuler un appel d’offres similaire, car elle n’avait reçu aucune soumission. Elle a donc annoncé avoir allégé certains critères de sélection dans son nouveau document.