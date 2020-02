Rouge à La Bordée

Le Théâtre La Bordée présente jusqu’au 21 mars, la pièce Rouge de John Logan, scénariste de Skyfall, L’aviateur et Gladiateur, qui suggère un duel d’acteurs inspirant.

Mise en scène par Olivier Normand, l’œuvre suscite la réflexion en mettant en lumière le rapport complexe entre un maître peintre, campé par Michel Nadeau pour qui il s’agit d’un retour sur scène, et son élève, interprété par Steven Lee Potvin. Elle oppose également le bien et le mal, l’ancien et le nouveau, l’art et l’argent, puis soulève plusieurs questions. Quand un artiste devient célèbre, est-ce le début de la fin? À quel moment doit-il laisser sa place aux autres? Peut-il encore se qualifier d’artiste lorsque ses œuvres servent à décorer les maisons des riches?

L’histoire se déroule à la fin des années 50, alors que Mark Rothko, peintre américain contemporain de Jackson Pollock, « reçoit la plus grande commande d’œuvres de l’histoire de l’art moderne », une série de murales pour un chic restaurant de New York. « Pendant deux ans, il y travaille avec son jeune assistant, qui subira le caractère de ce maître intransigeant jusqu’à ce qu’un jour, il décide de s’affranchir et de l’affronter ».

Les deux acteurs partageront leur vision de la pièce avec Marie-Christine Leblanc, demain, à l’émission.

► Pour vous procurer des billets : bordee.qc.ca