SNC-Lavalin a diminué sa perte

MONTRÉAL | La firme d’ingénierie SNC-Lavalin a rapporté vendredi une perte nette de 292,9 millions $ au quatrième trimestre de son exercice financier comparativement à une perte de 1,6 milliard $ enregistré, à la même période l’an dernier.

Par action diluée, la perte nette de l’entreprise montréalaise est 1,67 $ par rapport à une perte nette de 9,11 $ pour la période correspondante de 2018.

Ce résultat est «imputable au règlement des accusations fédérales totalisant 257,3 millions $ et aux coûts de restructuration après impôt de 99,6 millions $, principalement liés à la décision de fermer les installations de Valerus de la Société à Houston», a fait savoir le géant québécois de l'ingénierie.

Rappelons que SNC-Lavalin Construction, une division du géant de l’ingénierie du Québec, a plaidé coupable en décembre dernier de fraude contre la Libye, notamment, ce qui lui a valu une amende de 280 millions $ payable sur cinq ans et une probation de trois ans.

«L'année 2019 a été difficile pour nous à bien des égards. La Société a été mise à l'épreuve et nous avons traversé une période trouble, mais je suis très fier de dire que nous avons pris des mesures décisives et que nous sommes plus forts sur ce plan», a soutenu Ian L. Edwards, président et chef de la direction de Groupe SNC-Lavalin, dans un communiqué.

Les revenus de la compagnie ont atteint 2,43 milliards $ au quatrième trimestre clos à la fin décembre comparativement à 2,56 milliards $ enregistré à la même période l’an dernier.

Pour l’exercice, les revenus ont totalisé 9,5 milliards $ comparativement à 10 milliards $ pour l'exercice précédent tandis que les profits ont atteint 328 millions $ par rapport à une perte de 1,3 milliard l’an dernier.

«Nous avons opéré notre réorientation stratégique il y a six mois, et il est clair pour moi, après deux trimestres de solides résultats dans la deuxième moitié de 2019, que la stratégie porte fruit et que nous avons pris la bonne décision», a fait savoir M. Edwards.