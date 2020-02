Trump nomme un élu républicain contesté à la tête des services de renseignement

Donald Trump a nommé vendredi le parlementaire républicain John Ratcliffe à la tête des services de renseignement américains, six mois après avoir renoncé à lui confier ce poste délicat face aux critiques sur son manque d’expérience.

Le président a annoncé sur Twitter la nomination de cet élu du Texas à la Chambre des représentants qui est de ses plus féroces défenseurs. « John est un homme exceptionnel de grand talent », a-t-il assuré.

Donald Trump avait déjà fait part début août de son intention de le promouvoir directeur du renseignement national (DNI) à ce poste chargé de superviser et de coordonner les activités de la CIA, de la NSA et de 15 autres agences de renseignement.

Mais le choix de ce candidat, ancien maire d’une banlieue aisée de Dallas, et procureur fédéral pendant tout juste un an, en 2007, avait été critiqué notamment par l’opposition démocrate, en raison de son manque d’expérience et de son dévouement au président.

Le milliardaire républicain avait finalement renoncé à choisir M. Ratcliffe, dénonçant au passage « la manière très injuste » dont il avait été traité par les médias.

Il avait alors chargé Joseph Maguire, alors chef de l’antiterrorisme, d’assurer l’intérim après le départ le 15 août de Dan Coats avec lequel il avait fréquemment été en désaccord.

Le président avait parfois ignoré l’avis de son DNI, le tenant à l’écart de nombreux dossiers, notamment sur la Russie ou la Corée du Nord, et la nomination de John Ratcliffe avait suscité les craintes d’une reprise en main des services de renseignement.

John Ratcliffe doit encore être confirmé par le Sénat, où les républicains sont majoritaires.