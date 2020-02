Un alléchant voyage de saveurs

Elle n’a que 14 ans et pourtant, la chef Inès Gauthier a un parcours culinaire qui en fait assurément saliver plus d’un. Il y a quelques années, elle a épaté devant les caméras de l’émission La relève à TVA. Depuis, elle a lancé non pas un, mais deux livres de recettes.

Grâce à son plus récent, Cuisine avec Inès autour du monde, l’adolescente nous entraîne dans un périple de découvertes gustatives qui sent bon l’exploration en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Europe. Selon elle, la bouffe reste le meilleur moyen de voyager quand l’argent brille par son absence.

Inspirée par ses découvertes

Comme elle aime se distinguer des autres cuistots, elle s’est assurée que son recueil dégage quantité d’effluves. « On n’a pas voulu faire un copier-coller de tous les chefs parce que ce serait plate. Avec mes parents, j’ai voulu faire quelque chose de différent, qui rassemble tout le monde », explique-t-elle.

Cette sélection de recettes est la suite logique de ses nombreuses expériences vécues un peu partout sur la planète, en compagnie des membres de sa famille. « On a vraiment envie de goûter des choses différentes. Parce qu’aller dans un tout-inclus et goûter les mêmes choses qu’il y a ici, au Canada, comme des frites et un burger, ce n’est pas spécial. C’est sûr qu’on a envie

d’aller dans les alentours et de voir les restaurants qui sont typiques du pays et goûter de nouvelles choses. »

De ses escapades, la globe-trotteuse a ramené des dizaines de propositions, tant salées que sucrées. Elle propose entre autres du poulet huli-huli à l’ananas d’inspiration hawaïenne, des croquetas de jambon

rappelant l’Espagne, un colombo de poisson et de crevettes associé à la Martinique ou un tiramisu aux biscottis en pot aux saveurs italiennes.

Un penchant pour l’Angleterre

Bien qu’elle se délecte de différents aliments et qu’elle se plaît à apprécier une kyrielle de mets uniques, la jeune chef a évidemment ses recettes fétiches. C’est l’Europe qui remporte la palme pour combler ses papilles.

Dans son top quatre, on retrouve la moussaka grecque, les pastéis de nata — un dessert typique du Portugal — et deux incontournables de la gastronomie anglaise : le fish and chips et les scones aux canneberges.

« J’ai voyagé à Londres l’été dernier et on a goûté aux scones qui étaient extrêmement bons », se souvient Inès. « Le fish and chips où on est allés, à Londres, était vraiment, mais vraiment bon. [...] Ça met la barre haute », ajoute-t-elle.

Très curieuse lorsqu’il est question de nourriture, Inès apprête à peu près tout ce qui lui tombe sous la main. Elle se garde toutefois certaines réserves quand vient le temps de goûter.

« Y’a des aliments que j’aime cuisiner, mais pas manger, comme des avocats, avoue-t-elle. J’aime les mettre dans un bon guacamole avec des tomates, mais je ne sais pas pourquoi, je suis incapable de les manger. Des œufs non plus. Faire un gâteau, des pancakes avec des œufs, oui, mais les manger... ouf ! »

Abolir les barrières

Photo courtoisie, CYCLOPE Photographie

Pour Inès, la cuisine doit avant tout rimer avec plaisir. De plus, l’importance grandissante accordée à la santé ne doit pas faire ombrage à l’envie de manger ce qui nous plaît, qu’on ait la dent sucrée ou salée.

« Dans notre monde, il faut avoir le corps parfait. Il ne faut pas avoir de boutons, il ne faut pas avoir le milligramme de gras ou toute calorie qui dépasse, sinon c’est la fin des haricots, dit-elle. Oui, c’est important d’être en forme, mais c’est aussi important de se gâter. On n’est pas obligés d’être les plus minces au monde... »

L’adolescente réitère également l’importance de ne pas se sentir coupable quand on mange de la bouffe réconfort.

« Il ne faut pas trop se gâter parce que sinon on prend du poids, mais ça fait toujours plaisir de faire une soirée pizza ou burger avec sa famille, autour de la télé, à regarder un bon film. Si vous n’aimez pas les burgers, il y a des salades de tomates, mais c’est sûr qu’il faut se gâter. »

De la vaisselle ? Et alors ?

Inès ne s’en fait pas non plus avec la corvée de nettoyage qui l’attend lorsqu’elle se met au travail. Elle ne craint pas de « foutre le bordel » dans la pièce, comme elle se plaît à le dire.

« Quand je fais de la cuisine, surtout avec ma famille, c’est pour passer un très bon moment. Tu t’en fous s’il y a de la vaisselle après ; il faut juste vivre le moment avec ta famille parce que plus tard, tu vas regretter de ne pas l’avoir vécu jeune. On a plein d’opportunités de passer de très bons moments avec la famille, mais les gens se mettent des barrières. Je m’en contrefiche d’avoir de la vaisselle à faire après. Il y a le lave-vaisselle ou les mains... »

Tacos de poisson

Photo courtoisie, CYCLOPE Photographie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Cappuccino aux pois chiches

Photo courtoisie, CYCLOPE Photographie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Scones aux canneberges

Photo courtoisie, CYCLOPE Photographie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Feuilleté égyptien

Photo courtoisie, CYCLOPE Photographie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Lobster roll... rock’n’roll!

Photo courtoisie, CYCLOPE Photographie

► Cliquez ici pour consulter la recette.