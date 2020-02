Basketball féminin: un défi très différent pour le Rouge et Or face aux Citadins

Un défi fort différent attend le Rouge et Or de l’Université Laval, samedi soir, lors de la finale du circuit provincial de basketball féminin, face aux Citadins de l’UQAM.

Dans une bataille défensive, mercredi, en demi-finale, le Rouge et Or l’a emporté sur les Martlets de McGill. De leur côté, les Citadins misent sur un style de jeu très différent. «Ça va être complètement différent du match contre McGill, a résumé l’entraîneur-chef Guillaume Giroux. L’UQAM mise sur une très bonne garde qui a marqué 19 points dans sa demi-finale contre Bishop’s. Clara Blachier est la meilleure garde du circuit, sinon l’une des deux meilleures avec celle de Bishop’s, qui est aussi très bonne. Elle aura un impact et marquera ses points, mais il faudra lui laisser le moins d’espace possible. Il faudra parfois la doubler pour tenter de la contenir.»

Comme McGill, les Citadins misent sur une joueuse de centre dominante. Inga Aleksaite a récupéré 20 rebonds dans la victoire contre Bishop’s. «Ça va être encore un gros contrat aux rebonds, a indiqué Giroux. Oui, il y a leur joueuse de 6 pi 5 po, mais leurs ailières et leur 2e garde mesurent 5 pi 9 po, 5 pi 10 po, ce qui n’est pas petit. Les Citadins sont très difficiles à battre à un contre un. Même si leur système défensif est moins hermétique que McGill, elles misent sur des filles costaudes.»

Surpris de voir les Citadins en finale, compte tenu de leur fiche de sept victoires et neuf revers en saison régulière? Les deux équipes ont divisé les quatre parties durant la saison. En demi-finale, les Citadins ont écarté les Gaiters par un pointage de 61-48.

«Pas du tout surpris, a déclaré Giroux. J’ai toujours pensé que l’UQAM formait l’une des meilleures équipes du circuit. Elles ont perdu quelques parties serrées. Elles ont un peu moins de profondeur que nous et on tentera de les faire courir afin qu’elles se retrouvent en problème de fautes. Il faudra se créer de bonnes chances de marquer, comme nous l’avons fait au 4e quart contre McGill. On doit être capable de maintenir un bon équilibre entre les tirs de l’intérieur et du périmètre. C’est encore plus important cette année.»

Ottawa dans la mire

Le Rouge et Or devra signer une victoire pour obtenir son billet pour le championnat canadien, qui se déroulera du 5 au 8 mars à Ottawa.

Les équipes de Concordia, l’an dernier, et de Laval, il y a deux ans, avaient obtenu un laissez-passer pour le national, même si elles n’étaient pas championnes provinciales. Cette année, le wild card est hors de portée.

«Ça prend une victoire, a résumé Giroux. Deuxième au pays une bonne partie de l’année, Calgary a été surpris dans l’Ouest et la place [lui] est pas mal assurée.»