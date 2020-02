Un homme aurait fait feu sur la maison de son voisin

Un homme de 40 ans de Lévis aurait tiré des coups de feu en direction de la demeure de son voisin, il y a quelques jours. L’enquête policière laisse croire que les deux individus ne sont pas particulièrement en bons termes.

Mardi dernier, un citoyen a communiqué avec le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL). Il disait avoir découvert chez lui des dégâts vraisemblablement causés par des projectiles d’arme à feu.

L’incident s’est produit en l’absence du couple qui habite cette résidence du chemin Plaisance Est, dans le secteur de Pintendre. On ne déplore donc aucun blessé, mais les dommages sont évalués à plus de 5000$.

«Des techniciens de l’identité judiciaire se sont rendus sur les lieux. Ils ont fait une scène et ont constaté, effectivement, qu’il y avait des impacts de projectiles qui avaient traversé la maison et qui avaient fait des dégâts à l’intérieur», explique le porte-parole de la police municipale Jean-Sébastien Levan.

Le GTI en assistance

Les policiers ont amorcé leur enquête et ont procédé à diverses expertises, ce qui a mené, le lendemain, à l’arrestation de Royal Junior Boutin, voisin du plaignant.

Ils ont saisi une arme longue et des munitions.

«Compte tenu du degré de dangerosité de la situation», le Groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec était présent, muni d’un blindé, lors de cette intervention, mercredi.

L’assistance du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale a aussi été demandée pour déterminer la trajectoire des projectiles.

Selon les policiers, pour que les balles aient pénétré dans le domicile, elles provenaient vraisemblablement d’une arme de fort calibre.

Litige

«Il y aurait un litige entre les deux voisins, c’est ce que l’on a pu apprendre de la part du plaignant, mais est-ce qu’il y a quelque chose [en particulier] qui aurait déclenché ça? Je n’ai pas cette information au moment où l’on se parle», a dit M. Levan.

«On considère que ce n’est pas un accident», a-t-il ajouté, sans vouloir, à ce stade, établir un lien direct entre l’animosité qu’il y aurait entre les deux hommes et l’incident.

Boutin a comparu jeudi au palais de justice de Québec pour faire face à cinq accusations, soit usage négligent d’une arme à feu, port d’arme dans un dessein dangereux, méfaits de 5000$ et plus, manquement aux conditions d’une promesse de comparaître et possession d’une arme à feu en contravention avec une ordonnance d’interdiction d’arme à feu.

L’accusé est demeuré en détention et devrait être de retour en cour lundi.