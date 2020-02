Une adolescente disparue recherchée à Saint-Bruno-de-Montarville

Une adolescente de 15 ans a été porté disparue vendredi par le Service de police de l’agglomération de Longueuil.

Stéphanie Robert-Côté a été vue pour la dernière fois à son domicile de Saint-Bruno-de-Montarville mercredi vers 22 h.

La disparue mesure 165 cm (5 pi 5po) pour 45 kg (100 lb), a les cheveux et les yeux bruns, a un perçage à la narine gauche et pourrait porter un manteau d’hiver gris et des souliers noirs.

Le service de police demande aux citoyens ayant des informations à son sujet de contacter le 911.