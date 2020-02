Une semaine 100% numériQC en avril

La Semaine numériQC a dévoilé la programmation de sa 5e édition qui se déroulera du 16 au 26 avril, au Terminal – Port de Québec.

Il s’agit de l’un des plus importants rendez-vous francophones du numérique à travers le monde, qui réunit pendant 10 jours, 18 000 professionnels, gens d’affaires, étudiants et passionnés venant d’ici et d’ailleurs, autour de 250 conférences et occasions de rencontres.

Cette année, l’événement abordera de nouvelles thématiques où s’invite le numérique, dont la construction, le domaine manufacturier et la santé, ainsi que des sujets incontournables comme l’intelligence artificielle, le jeu vidéo ou la sécurité informatique.

Les familles pourront aussi explorer l’univers de possibilités qu’offre le numérique, en participant au volet grand public qui se déploiera au Musée de la civilisation et dans les bibliothèques de Québec.

Pour avoir un avant-goût de l’événement, ne manquez pas l’émission Pleins Feux sur Québec, demain.

► La programmation complète est disponible au semainenumeriqc.com