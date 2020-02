[PHOTOS] Voici les nouveaux millionnaires!

Le jeune homme de 22 ans, emballeur au IGA Extra de Saint-Romuald a fait valider le billet gagnant en arrivant au travail mercredi matin.

Photo Pierre-Paul Biron

Le gros lot record a été partagé avec sept autres membres de la famille, qui l'accompagnaient vendredi matin.

Aucun détail n’a été dévoilé sur la façon dont le lot de 70M$ a été divisé entre les proches, mais certains ont déclaré avoir quelques plans.

Chose certaine assure le groupe, un voyage tous ensemble est au programme.

Le détaillant qui a vendu le billet gagnant, le IGA Extra Coop Ste-Foy reçoit quant à lui une commission de 700 000$, soit l'équivalent de 1% du gain.

Une histoire qui fait jaser

L’incroyable histoire du jeune millionnaire a déjà fait jaser à l’extérieur du Québec alors que la chaîne américaine CNN a raconté le conte de fées.

Le coup de chance du jeune fait également l’unanimité dans le public où on se réjouit à l’unanimité pour Gregory Mathieu. Tant sur les réseaux sociaux qu’au supermarché IGA où il était employé, tous s’entendent pour dire que c’est tout un cadeau que lui fait la vie.

«À cet âge-là, ça va lui faire une belle vie», confiait une cliente rencontrée par le Journal plus tôt cette semaine.

Accompagné par Loto-Québec

Maintenant présentée au public, la famille bénéficiera de l’accompagnement de Loto-Québec pour la suite des choses. Des conseillers aux gagnants de l’organisation ont d’ailleurs rencontré Gregory Mathieu et ses proches pour les orienter pour la suite.

«Ils sont souvent excités et ont besoin de ventiler. Ils ont ensuite beaucoup de questions, et nous, on s’affaire à y répondre durant une rencontre qu’on fait avec eux, qui dure généralement 1 h 30», précise Patrice Lavoie, porte-parole de Loto-Québec.

Les huit gagnants:

Grégory Mathieu

Sandra Julien

Sonia Julien

Sylvie Julien

Ursule Jolicoeur

Denis Lessard

Stéphane Prévost

Denis Prévost

Plus de détails à venir.

D’AUTRES GROS LOTS IMPORTANTS

50 M$ (Lotto Max) Date du tirage: 26 novembre 2019

Gagnants: Groupe de six employées administratives de l’école Marcelle-Gauvreau, à Brossard

65 M$ (Lotto Max) Date du tirage: 11 juin 2019

Gagnants: Giuseppa Lo Giudice Lanteri, son conjoint Nunzio Lanteri et leurs enfants, Jane et Salvatore Lanteri, ainsi que quatre autres membres de la famille: Antonio, Daisy, Salvatore et Vincenzo Briganti, de Montréal

50 M$ (Lotto Max) Date du tirage: 3 mai 2019

Formule groupe (des gagnants, de la Montérégie et de Montréal, ne se connaissaient pas tous)

LES PLUS JEUNES GAGNANTS