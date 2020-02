11 activités pour faire bouger vos enfants durant la semaine de relâche à Québec

La semaine de relâche, c’est le moment idéal pour décrocher avec les enfants, essayer de nouvelles activités, faire la grasse matinée et dépenser notre surplus d’énergie avec des sorties sportives enivrantes. À Québec, voici 11 idées d’endroits où aller profiter des journées de congé en famille!

BOUGER AU GRAND MARCHÉ

Le 5 mars, de 11h à midi, Namasté Yoga Limoilou offre une séance gratuite de yoga en famille au Grand Marché. Une activité amusante et une bonne façon de prendre un temps d’arrêt avec son enfant. Par la suite, de 13h30 à 16h, les jeunes pourront essayer le parcours athlétique animé par EvoluFit Québec.

ISAUTE

Des milliers de pieds carrés de trampolines à même le niveau du sol, une grande zone pour les sauts classiques, des allées pour le basket-ball sur trampoline, un terrain de ballon-chasseur sur trampoline et une zone pour les enfants! Voilà une façon des plus divertissantes pour faire dépenser de l’énergie aux jeunes. De 9h à 10h, les vendredis, samedis et dimanches, le parc est réservé exclusivement pour les petits sauteurs de six ans et moins.

SKATEPARK EXO

Du 2 au 6 mars, l’endroit offre des cours de skateboard de 9h à 17h pour les enfants. Les cours seront donnés par les pros de Qc Skateboard Camp. Pour les inscriptions, le lien est ci-dessous. De plus, le Skatepark EXO propose plusieurs périodes de skate libre durant la semaine de relâche.

FESTIVAL DE LA JEUNESSE DE BEAUPORT

PHOTO COURTOISIE

En tout, neuf journées d’activités! Par exemple, durant le «Samedi jeune famille», les jeunes auront la chance de jouer à des jeux libres dans un gymnase. Matériel disponible sur place pour l’animation de jeux. Le 29 février, initiation au taekwondo et bain libre. Le lendemain, ski de fond, géorallye familial, badminton et bien plus.

STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY

Une grande variété d’activités plein air sauront amuser petits et grands. Géocache en raquettes, tir à l’arc, ateliers de cupcakes et une guerre des tuques. Il sera aussi possible de glisser sur des chambres à air, patiner, faire de la raquette et pratiquer la pêche blanche.

L’AQUARIUM DU QUÉBEC

La programmation spéciale de l’Aquarium du Québec met de l’avant une thématique d’activités différente tous les jours (magie, musique, sport, science, etc.). Par exemple, le 5 mars, c’est une journée sportive avec mini-circuit d'essai de trottinette des neiges. Toute la semaine: glissades, jeux gonflables, tire sur neige, maquillage, chansonnier, jeux extérieurs et l’incontournable Festilumières.

PARTY DANS LES MONTAGNES

Pour la relâche, la Station touristique Stoneham et le Mont-Sainte-Anne organisent une foule d’activités colorées. Jeux gonflables, patinoire, parc d’attractions pour les tous petits, bricolage, musique, bar à bonbons au sommet de la montagne... Tous les éléments sont réunis pour que vos enfants vous demandent d’y passer plus qu’une journée!

BORA PARC

Vivez l’ambiance tropicale avec vos petits qui seront éblouis par 102 000 pieds carrés de plaisirs d’été diversifiés. Profitez d’une piscine à vague, de plus de 14 glissades d’eau, d'une piscine familiale avec jeux d’eau et bien plus. Beau temps, mauvais temps, c’est assurément une activité réussie durant la relâche scolaire.

PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER

Sortez vos patins et profitez de la rivière Jacques-Cartier à la lueur des flambeaux grâce à la «soirée brillante»! Feux de camp, s’mores pour se sucrer le bec et chocolat chaud seront de ce rendez-vous estival divertissant.

BASE DE PLEIN AIR DE SAINTE-FOY

Ici, il sera possible d’essayer la balade en trottinette des neiges! De plus, parmi les activités que vous pourrez pratiquer, la glissade sur une chambre à air, la promenade en traîneau pour les bébés, la raquette et le ski de fond. À noter que les tout-petits auront la chance d'effectuer leurs premiers virages en ski alpin, en milieu urbain, grâce à l’initiation au ski alpin!

L’HÔTEL DE GLACE

La semaine de relâche Normandin à l’Hôtel de Glace, c’est tous les jours de la relâche de 10h à 16h. Diverses activités seront offertes: jeux de glace, labyrinthe, glissades et encore plus. Profitez-en pour visiter l’Hôtel de Glace, unique en son genre.

