8 activités familiales à moins d’une heure de Québec à faire durant la relâche

À la recherche d’expériences originales à faire vivre à vos enfants durant la semaine de relâche?

Si les conditions routières sont clémentes, le simple fait de prendre la route permet d’accéder à une foule d’activités originales qui sortent du quotidien.

Voici donc huit activités familiales à moins d’une heure de Québec à découvrir en famille cette semaine.

Taquiner le poisson dans la baie Duchesnay

40 minutes de Québec

La pêche blanche est une activité originale qu’il vaut la peine de faire découvrir aux enfants, ne serait-ce que pour le sentiment de fierté qu’ils ressentiront en sortant leurs prises de l’eau.

La pêche blanche est offerte à la Station touristique Duchesnay, en collaboration avec l’Association de chasse et pêche Catshalac. On peut y pêcher, entre autres, l’omble de fontaine et l’achigan à petite bouche.

À noter que l’activité n’est pas accessible les lundis.

140, montée de l'Auberge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Vivre une soirée inoubliable au Parc national de la Jacques-Cartier

45 minutes de Québec

Plusieurs activités spéciales sont organisées dans les différents parcs de la SÉPAQ pour la semaine de relâche, mais l’une d’entre elles s’annonce particulièrement mémorable pour les familles qui y prendront part: la soirée brillante du parc national de la Jacques-Cartier.

Une randonnée féérique aux flambeaux se tiendra le long de la rivière Jacques-Cartier et mènera les participants à un tipi, où ils pourront déguster des guimauves autour d’un feu de camp.

Glissade, vélos à pneus surdimensionnés (VSP), raquette, patinage et ski-raquette (ski-hok) égayeront cette lumineuse soirée.

Le samedi 29 février, de 17h à 20h

103, chemin du Parc-National, Stoneham-et-Tewkesbury

Vivre l’engouement autour du VSP

45 minutes de Québec

Le VSP, ce large vélo de montagne aux pneus surdimensionnés, est plus populaire que jamais au Québec.

Si vos enfants sont impatients à l’idée de ressortir leur vélo du garage ce printemps, ils devraient aimer cette activité.

Des vélos pour adultes et enfants sont disponibles en location au Centre nature de Saint-Basile, dans Portneuf, où 15 km de sentiers sont aménagés. Il est recommandé de réserver sa place afin de s’assurer de valider la disponibilité des VSP.

D’autres activités hivernales peuvent être pratiquées sur place, comme la raquette et la glissade.

1, avenue du Centre Nature, Saint-Basile

Patiner dans un décor enchanteur en pleine forêt

50 minutes de Québec

La bleuetière Goulet, située à Saint-Frédéric, en Beauce, vaut le détour en hiver, et pas seulement pour ses produits fruités!

Un sentier glacé de 5 km en forêt propose une expérience unique de patinage pour toute la famille. Des aires de repos, une bâtisse chauffée et des boissons chaudes sont également à la disposition des patineurs.

2041, route 112, Saint-Frédéric

Dévaler les pentes du mont Sainte-Marguerite en luge autrichienne

1 heure de Québec



Les familles à la recherche d’une nouvelle expérience de glisse apprécieront certainement leur découverte de la luge autrichienne.

Des forfaits de quatre descentes comprenant le transport en autobus au sommet du mont sont offerts au Domaine du Radar, à Saint-Sylvestre. L’activité convient à toute la famille, puisque c’est la personne assise sur la luge qui détermine la vitesse de glisse.

Notons que les enfants âgés de moins de 10 ans doivent embarquer sur la luge d’un adulte.

50, rang Sainte-Catherine, Saint-Sylvestre

Rendre visite aux animaux du Miller Zoo

1h de Québec

Bien qu’on associe souvent une sortie au zoo comme une activité estivale, le Miller Zoo ouvre ses portes aux visiteurs 12 mois par année.

Les enfants (et leurs parents!) seront émerveillés par la grande variété d’animaux qui y vivent: ours noirs, cerfs, loups, lynx, renards... Certainement une visite à inscrire à votre agenda de la relâche!

20, route Hurley, Frampton

S’éclater en profitant de la vue dans les glissades de Lotbinière

1h de Québec

Votre famille n’a pas froid aux yeux? Vivez des moments exaltants en dévalant les glissades de Lotbinière en chambre à air.

D’une longueur de 213 mètres, les deux glissades aménagées offrent en bonus une vue superbe sur le fleuve Saint-Laurent. Des remontées mécaniques sont installées pour hisser les glisseurs au sommet de la butte.

N’oubliez pas d’amener vos patins: une patinoire est également à votre disposition à quelques pas des glissades.

7440, route Marie-Victorin, Lotbinière

S’amuser et se sucrer le bec au Village Aventuria

1 heure de Québec

Photo Facebook Village Aventuria

Dans le cadre de la semaine de relâche, le Village Aventuria, situé à Saint-Jules, en Beauce, invite les familles à s’éclater gratuitement dans ses glissades sur chambre à air.

Les participants auront également l’occasion de sucrer le bec en dégustant de la tire d’érable sur neige.