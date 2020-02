DALLAIRE-BOUTIN, Juliette



À la Maison Gérard-Harbec de Farnham, entourée de toute sa famille qui était au cœur de sa vie, nous a quittés, le 22 février 2020, Mme Juliette Dallaire-Boutin, épouse de Clément Boutin. Elle était la fille de feu Arsène Dallaire et de feu Maria Bélanger. Elle laisse dans le deuil outre son mari Clément, sa fille Brigitte (Jacques Vachon), ses petites-filles adorées : Laurence (Lucas Dale), Sarah-Jeanne (Edouard Charles Gaudry), Camille (Charles Coutu-Nadeau), ses frères: Simon Dallaire, Henri Dallaire (Michèle Turgeon); ses belles-sœurs: Thérèse Bégin-Boutin (feu Philippe Boutin), Carmen Roy-Boutin (feu Roger Boutin); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra vos condoléances à la résidencele samedi 2 mai 2020 de 12 h 30 à 14 h 30.et de là au cimetière paroissial. La famille tient à remercier toute l'équipe de la Maison Gérard-Harbec pour l'excellence des soins et les attentions prodigués à Juliette tout au long de son séjour. Au lieu de fleurs, merci de considérer l'envoi de dons à la Fondation les Foyers Farnham (fonds dédié Juliette Dallaire-Boutin) www.fondationfoyersfarnham.org ou à la Société d'Alzheimer du Canada www.alzheimer.ca