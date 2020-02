À vos vélos

Le 35e Salon Info Vélo se tient depuis hier (et jusqu’à demain) au Terminal de croisières du port de Québec. Vous pourrez donc planifier votre saison de vélo à l’aide de quelque 80 exposants sur place. En nouveauté cette année, une section est entièrement réservée au vélo de montagne. Notons la présence de Jean William Prévost, champion mondial de BMX Flatland. Renseignements: infoveloquebec.com.

Une fois à tous les quatre ans

Photo courtoisie

Aujourd’hui, 29 février, c’est l’anniversaire de ceux et celles qui ne vieillissent que tous les quatre ans. C’est le cas de Simon Gagné (photo), ex-hockeyeur de la LNH qui a 10 ans aujourd’hui (1980) et de l’ex-capitaine des Canadiens de Montréal Henri Richard, 21 ans (1936). Parmi les autres célébrités nées le 29 février, notons : l’ex-journaliste Pierre O. Nadeau du Journal de Québec, Larry Fournier, propriétaire de la compagnie Larry Autos Caravanes inc., qui a 12 ans aujourd’hui (1972), et Alain Vallières, directeur général de Développement Économique Bellechasse, qui a 14 ans.

Pas encore majeur...

Photo courtoisie

Michel Roy (photo), cet excellent golfeur, membre du club de golf Royal Québec depuis 11 ans et fervent compétiteur depuis 45 ans dans un sport qu’il adore, a bien hâte d’atteindre la majorité. Michel a 17 ans aujourd’hui si on tient compte du fait qu’il est né un 29 février (1952). La passion pour le golf de ce retraité de Bell Canada, père de deux enfants et grand-père à quatre reprises, lui a permis de rencontrer des gens formidables, dont sa conjointe. Il détient le titre de champion du club de golf Royal Québec depuis deux ans, mais une ombre au tableau, il a perdu son titre de champion amateur du Québec l’an dernier. Il compte bien se le réapproprier au cours de la saison 2020.

Vernissage réussi

Photo courtoisie

Marcel Bérubé, président de Groupe Perspective, philanthrope, membre du comité exécutif de la Classique Hivernale Bauer et peintre à ses heures, peut dire mission accomplie. Le 3e vernissage d’une vingtaine de ses toiles, mises en vente à l’encan silencieux sous le thème « Des œuvres pour des œuvres », a généré des revenus de 32 000 $ le 26 février dernier à l’hôtel Alt de Sainte-Foy. Jumelés aux profits de la Classique Hivernale Bauer, qui se tiendra les 27 et 28 mars à Clermont et Baie St-Paul, ces montants serviront principalement à venir en aide aux enfants dans le besoin de la grande région de Charlevoix, ainsi qu’à leur famille, par le biais d’organismes locaux de première ligne, dont le Service d’aide communautaire de Charlevoix-Est, l’Organisation terrain de jeu (OTJ) de Petit-Saguenay, le Fonds régional en infrastructures de loisirs (FRIL) et Pro-Santé. Sur la photo, de gauche à droite : Alain Dufour, président du comité organisateur de la CHB, Marcel Bérubé, président, et William Bérubé, directeur associé, Groupe Perspective, et Stéphane Quintal, co-porte-parole de la Classique hivernale Bauer (CHB).

25 ans

Photo courtoisie

Laissez-moi souhaiter à l’avance un joyeux anniversaire de naissance à Paméla Bourque (photo), originaire de Saint-Anselme (Bellechasse), qui aura 25 ans demain, 1er mars. Après l’obtention de son Bac en consommation à l’Université Laval, Paméla s’est dirigée vers Montréal où elle travaille présentement pour Michael Kors. Sa famille me souligne particulièrement sa grande détermination et sa persévérance à faire sa place dans le monde de la mode et souhaite que ses rêves deviennent réalité. Bon 25e, Pam.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sugar Sammy (photo), humoriste d’origine indienne, 44 ans... Patrick Côté, ex-combattant québécois de la UFC, 40 ans... Cam Ward, ex-gardien de but de la LNH (Caroline et Chicago), 36 ans... Ja Rule, rappeur américain, 44 ans... Cheb Khaled, chanteur algérien populaire de raï, 60 ans... Gérard Darmon, acteur et chanteur français, 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 février 2016. Bernard Angers (photo), 76 ans, ex-recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) de 1993 à 2002... 2012. Roland Bautista, 60 ans, guitariste américain (Earth, Wind & Fire)... 2012. Davy Jones, 67 ans, chanteur anglais et acteur (The Monkees)... 2008. Janet Kagan, 62 ans, auteure de nouvelles (science-fiction)... 2004. Jerome Lawrence, 88 ans, auteur et dramaturge américain... 2000. Claude Lapointe, 81 ans, journaliste et animateur québécois... 1996. Wes Farrell, 56 ans, compositeur et producteur américain.