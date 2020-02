BLAIS-POIRIER, Thérèse



À l'IUCPQ, le 23 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Thérèse Blais, épouse de feu monsieur Roger Poirier, fille de feu monsieur Sylvio Blais et de feu dame Rose-Aimée Nicole. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Solange (feu Michael Laitinen), Claudine (Arthur Singer), Dominic (Sylvie Mongrain), feu Danielle (Scott Gaudet), Julie (Jean de Blois), Conrad (Linda Goulet) et Elizabeth; ses petits-enfants: feu Adam Laitinen, Eric Laitinen (Melissa Belt), Stanley Poirier, Mathieu de Blois, Aurélie de Blois, Camille de Blois, Philippe Poirier, Olivier Thériault et Chloé Thériault; ses arrière-petits-enfants: Avery Laitinen et Jaxson Laitinen; ses frères et sœurs: feu Marie-Rose (feu François Gosselin), feu Fernand (feu Annette Blais), feu François (Denise Morin), feu Monique (feu René Blais), feu Roma (Pauline Roy), Gaétanne (Jean-Luc Brisson), Claude (Agathe Lamontagne), feu Bernard (Solange Morin) et Denise (feu Claude Bernard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) où elle a reçu d'excellents soins, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél. : 418 656-4678, https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons.