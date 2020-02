Ai-je raison d’espérer ?

J’étais en couple depuis sept ans. On n’était plus dans la lune de miel, mais on n’était pas encore dans le fond du baril, même si dans ma tête, je trouvais ma vie plate. J’avais besoin d’un kick, de quelque chose qui me fasse vibrer. Comme j’en parlais souvent avec mon chum et que ça ne réveillait rien en lui, je l’ai menacé de partir. Il m’a alors promis d’essayer de raviver la flamme de notre vie de couple. Mes ses efforts n’ont pas duré longtemps et nous sommes retombés dans la routine plate.

Il y a un an exactement, j’ai croisé la route d’un homme, et mon cœur a fait “tilt” ! Sans donner à mon chum le temps de le réaliser, j’annonçais que je partais avec un autre. Il a tout fait pour me retenir. Promesses, cadeaux, câlins, invitations au restaurant, tout y est passé. Il s’excusait pour avoir mal compris le message que je lui avais lancé et me suppliait de rester.

Mais y’avait rien à faire avec moi, je voulais partir avec cette nouvelle flamme qui m’obsédait quasiment jour et nuit. J’avais besoin de ce renouveau pour me sentir revivre et je ne voulais pas le laisser passer pour me retrouver dans ma petite routine plate d’avant qui finirait par me faire vomir. Du moins, c’est ce que je pensais.

Je me suis précipitée dans les bras de l’autre, et dans son lit par le fait même, sans rien exiger de mon ex, puisque je ne voulais plus rien savoir de lui. J’avais l’impression de voguer vers le paradis. Sauf que la lune de miel cette fois a cessé brusquement, et bien avant la première fois, car au bout d’à peine de six mois, je me rendais compte que j’étais avec un homme d’un égoïsme sans nom.

Je vivais chez lui et il me le faisait sentir aussi souvent que possible. Très occupé par ses affaires, on se voyait peu, et quand on se voyait, j’étais comme une excroissance qui n’avait de valeur qu’au lit. Pour le reste, je me sentais comme une quantité négligeable. Après 8 mois et demi de vie commune, je lui ai demandé si j’étais de trop dans sa vie, et sa réponse fut oui !

J’ai ramassé mes affaires et je suis partie aussi vite que j’étais venue. Et c’est une fois installée dans un mini appartement loué tout meublé que j’ai pris conscience à quel point ma vie d’avant était belle par rapport à ce que je venais de traverser.

J’ai appelé mon ex, qui m’a invitée à manger au restaurant. Ce fut une soirée un peu tragique puisqu’il en a profité pour me décrire en long et en large la peine que je lui avais faite, en plus de me faire savoir que j’avais autant de torts que lui dans la faillite de notre couple. Il m’a déposée chez moi et quand je lui ai demandé si cette soirée allait avoir une suite, il est resté énigmatique.

Depuis un mois, c’est le silence. Je l’ai relancé à trois reprises par des SMS qui sont restés sans réponse. Qu’est-ce que je fais ? J’en mourrais s’il ne me revenait pas.

Une fille de 35 ans désespérée

Il n’y a rien d’autre à faire qu’attendre et espérer votre éventuel retour dans les bonnes grâces de votre ex. Mais comme il y a un gros travail d’introspection sur vous même à faire pour comprendre comment vous avez pu vous faire avoir ainsi, vous devriez utiliser ce temps pour vous y adonner. Ainsi, dans l’éventualité où le meilleur se passerait, vous pourriez présenter à votre ex une femme améliorée. Et si jamais le contraire se produisait, eh bien, vous aurez mis cette expérience malheureuse au profit de votre évolution personnelle, vous garantissant ainsi un avenir meilleur. Bonne réflexion !