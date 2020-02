CHALIFOUR, Robert



À Saint-Jean-sur-Richelieu, autrefois résident de Québec, le 5 février 2020 à l'âge de 79 ans, est décédé Robert "Charliie" Chalifour, Membre des Forces Armées Canadiennes (1961-1994), fils de feu Marcel Chalifour et feu Dorilda Barbeau. Il laisse dans le deuil son épouse qu'il a tellement aimé Madame Nicole Cauchon, ses enfants: feu Bobby Chalifour, Nancy Chalifour (Roger Audet) et Katy Chalifour (Sean Yakabuski); Tendrement il les aura aimés, ses petits-enfants: Sheana Audet (Jonathan Parker), Molya Audet (Marouane Elouaraa), Bobby Joe Audet (Sarah Jane Vincent Lamarre), Sebastien Chalifour (Kari Schaub) et Jenah Chalifour (Brad Bremner); ses arrières-petits-enfants tant adorés qui lui ont donné toutes les joies du monde et qui ont fait rayonner son sourire avec amour: Charleigh Blue Parker, Willow Jack Parker, Bowyn Carter Chalifour. Il laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, cousins et cousines, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Des dons en son honneur peuvent être faits à une oeuvre de votre choix ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l'Hôpital du Haut-Richelieu) qui lui ont prodigué des soins incroyables !La famille recevra les condoléances à compter de 13 h.