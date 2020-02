SARRAZIN, Marie-Jeanne



Au CHSLD Champlain de Gatineau, le 25 février 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Marie-Jeanne Sarrazin, épouse de feu Jules Heppell. Autrefois de Montréal, St-Grégoire de Bécancour et Québec. Elle était la fille de feu Monsieur Émile Sarrasin et de feu Eugénie D'Héreault. Elle laisse dans le deuil ses filles : Céline Heppell (Jean-Patrice Lamothe) de Trois-Rivières et Suzanne Heppell (Nathalie Caron) de Cantley; ses trois petites-filles : Lisa-Marie Lamothe, Isabelle Lamothe (Louis Lortie) et Camille Caron; ses sœurs : Sœur Thérèse Sarrasin (Sœurs de l'Enfant-Jésus) et Monique Sarrasin (Léon Gobeil); ainsi que ses belles- sœurs : Estelle Fournier (feu Roger Sarrasin) et Lorraine Baron (feu Pierre Sarrasin). Elle était aussi la sœur de feu Jeanne, Roger, Michel, André et Pierre Sarrasin et la belle-sœur de feu Gabrielle, Maurice, Raymonde, Adélard et Paul Heppell. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Champlain de Gatineau, tout particulièrement le personnel qui a su lui prodiguer les soins de confort des derniers jours avec une immense compassion et un dévouement mémorable. Merci à Geneviève Rouleau, Claudine et Angélique. Il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire, ni de service religieux. Une cérémonie commémorative aura lieu au Jardin Urgel Bourgie de Saint-Hubert à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Action Bénévole CHSLD Champlain de Gatineau. Vos messages de condoléances peuvent être envoyés au www.cfo.coop