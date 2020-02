Dernier hommage pour « le Bon Dieu de Charlesbourg »

Une centaine de personnes était rassemblée à l’église Saint-Charles-Borromée, samedi après-midi, pour faire leurs adieux à Ralph Mercier, le dernier maire de Charlesbourg.

RENE BAILLARGEON/JOURNAL DE QUEB

Celui qui a été l’une des grandes figures municipales de la région pendant 25 ans est décédé le jour de son 83e anniversaire, le 13 février dernier. Samedi après-midi, c’est au son des cloches de l’église que le cortège portant le cercueil de M. Mercier a fait son entrée dans le lieu saint. Proches, dignitaires et citoyens y étaient rassemblés pour honorer sa mémoire.

Très impliqué dans le bien-être de sa communauté, M. Mercier était apprécié de tous. Plusieurs proches et anciens collègues ont indiqué ne connaître aucun ennemi à celui qui se faisait parfois appeler « le Bon Dieu de Charlesbourg ».

« Les nombreux témoignages que nous recevons décrivent un homme comme nous l’avons toujours connu : muni d’une grande bonté, générosité et intégrité, et proche du monde », raconte son fils Éric R. Mercier, retenant un sanglot.

Il a d’ailleurs rappelé à quel point son paternel avait marqué l’esprit d’une génération tout entière alors qu’on le reconnaissait encore comme « monsieur le maire », plus d’une dizaine d’années après la fusion de 2001.

« Jusqu’à tout récemment, on allait remplir le véhicule d’essence et il aimait parce que les gens le reconnaissaient. "Monsieur le maire, monsieur le maire!", il attirait les foules partout! »

À la fin de la cérémonie, la femme du défunt, Doris Tweddell, ses fils Éric et Karl-Harold, ainsi que sa petite-fille Maya Marguerite ont posé la main sur le cercueil et l’ont embrassé en guise d’adieu.

« Une journée triste »

L’actuel député caquiste de Charlesbourg, Jonathan Julien, a tenu à assister à la cérémonie de l’homme qu’il qualifie de « monument ».

« C’est une journée triste pour Charlesbourg et pour l’ensemble de ses citoyens », indique celui qui a toujours maintenu de bonnes relations avec la famille, même s’il a été l’adversaire d’Éric dans la campagne électorale de 2003.

De son côté, le député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos, n’a connu Ralph Mercier que par le biais de son père qui a longtemps travaillé à ses côtés. Ce dernier n’avait toutefois que de bons mots à l’égard de l’homme politique.

« On lui est reconnaissant de son bon et long service. Sa famille et lui-même ont beaucoup donné et [en tant que député], je sais ce que ça représente. »