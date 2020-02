Écologistes, mais pas terroristes

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'ÉNONCÉ

Le chef du Parti conservateur Andrew Scheer a affirmé à la Chambre des communes cette semaine que le groupe Extinction Rebellion « a été classé comme une organisation terroriste au Royaume-Uni ».

Le mouvement environnementaliste est notamment derrière l’escalade du pont Jacques-Cartier cet automne par trois militants qui avaient grimpé sur la structure pour faire valoir l’urgence climatique, ce qui avait perturbé la circulation automobile.

LES FAITS

M. Scheer se trompe. Extinction Rebellion n’est pas du tout inscrit sur la liste des groupes ou organisations terroristes interdits au Royaume-Uni, produite par le Bureau de l’Intérieur, qui compte notamment Al-Qaïda et Boko Haram. Extinction Rebellion ne fait d’ailleurs pas non plus partie de la liste des entités terroristes inscrites par le gouvernement du Canada.

Il faut noter que le groupe non violent de désobéissance civile avait été ajouté sur une liste d’idéologies extrémistes par une division policière antiterroriste dans le sud-est du Royaume-Uni. Le quotidien The Guardian avait révélé que la police s’était par la suite rétractée et avait évoqué « une erreur de jugement ».

Questionnée à ce sujet, l’équipe d’Andrew Scheer a cité un autre article du journal britannique, rapportant cette fois que la police de Londres a identifié le mouvement comme une « menace principale » dans un rapport d’évaluation antiterroriste. Un porte-parole du corps policier précise toutefois dans le même texte qu’Extinction Rebellion n’est pas considéré comme une organisation terroriste.

Le chiffre de la semaine : 41 %

Parmi tous les Québécois qui se sont abstenus de voter aux dernières élections fédérales, 41 % d’entre eux ne l’ont pas fait à cause de leur manque d’intérêt pour la politique. Ce taux était à 35 % pour le reste du Canada, selon des données présentées par Statistique Canada cette semaine.

Au Québec, le taux de participation a légèrement diminué de 2 %, par rapport à 2015, pour s’établir à 76 % de la population admissible. La Saskatchewan est la province où il y a eu la plus importante augmentation de la participation électorale, soit une hausse de 4 %.

Les jeunes Canadiens de 18 à 34 ans sont les seuls à avoir vu leur taux de participation augmenter entre 2015 et 2019, par rapport aux autres groupes d’âge.

Les immigrants arrivés au pays depuis moins de 10 ans sont ceux qui ont le moins participé à l’élection de l’automne dernier, à 72 %. Toutefois, il s’agit du seul groupe à avoir enregistré une hausse de participation par rapport au reste de la population.

– Marie Christine Trottier