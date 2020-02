GéniAL Productions fait connaître les PME

Située à seulement sept minutes des ponts, sur la Rive-Sud de Québec, GéniAL Productions permet à de petites et moyennes entreprises de sortir du lot grâce à des vidéos de qualité à partager sur le web.

Parmi ses clients, des professionnels issus de tous les horizons, y compris du secteur de l’immobilier. «Des courtiers se servent de la vidéo pour se propulser sur le web. Nous montons avec eux des capsules sur différents sujets afin d’informer, donner des trucs de valorisation immobilière, etc. La majorité des consommateurs s’informent aujourd’hui sur internet avant de faire un achat ou pour trouver le meilleur chirurgien, par exemple. Se faire connaître sur la toile et se présenter comme un expert dans son domaine est donc une excellente idée. Le faire à l’aide d’une vidéo est encore mieux puisque nous vivons à l’ère du numérique et que tout va très vite», explique Alexandre Lambert, fondateur de GéniAL Productions.

Que ce soit sous la forme de capsules informatives ou promotionnelles, pour immortaliser les moments forts de l’histoire d’une entreprise ou pour conserver l’intégralité d’une conférence, d’un spectacle ou d’un événement public ou privé, GéniAL Productions rend accessible la vidéo aux entrepreneurs qui souhaitent atteindre leur cible sur les médias sociaux, entre autres.

«Si on revient à l’exemple des courtiers immobiliers, ceux-ci peuvent faire visiter une maison en direct à des centaines d’internautes intéressés par l’achat d’une propriété. Ces clients potentiels ont ensuite la possibilité de partager le document d’un seul clic. C’est excellent pour créer un éventuel buzz», ajoute Louise Lajeunesse, copropriétaire.

Plusieurs options possibles

Les vidéos peuvent être réalisées en studio ou à l’endroit de votre choix. GéniAL Productions possède tout le matériel nécessaire au tournage.

L’équipe vous met à l’aise rapidement. «C’est souvent très intimidant pour certaines personnes de se retrouver devant une caméra. Nous faisons tout pour rendre leur expérience enrichissante et agréable. Nous guidons nos clients afin qu’ils excellent. Nous souhaitons établir avec eux des liens de confiance solides», insistent les deux collaborateurs.

L’ambiance est donc décontractée, même si les images recueillies en utilisant jusqu’à quatre caméras professionnelles sans fil peuvent faire l’objet d’un montage en temps réel.

«Nous adorons nous retrouver au cœur de l’action pour générer des captations dynamiques dans un cadre formel ou informel, tels un congrès ou une activité corporative. Nous pouvons y intégrer des titrages, logos, photos ou autres et les diffuser sur différentes plateformes, afin de faire connaître nos clients, leurs réalisations, leurs produits, leurs services et leurs activités.»

En constante amélioration

Passionnés par le son et l’image, mordus de techno et ayant tous deux un sens de l’observation aiguisé et une grande écoute de l’autre, monsieur Lambert et madame Lajeunesse, deux ex-éducateurs spécialisés, ont l’œil artistique et sont attentifs aux souhaits des gens.

«Si on nous indique qu’une amélioration peut être apportée, nous n’hésitons pas à le faire. Nous faisons régulièrement l’acquisition de nouveau matériel afin de répondre parfaitement aux besoins de ceux qui nous font confiance. Encore récemment, nous nous sommes procuré un télésouffleur pour aider les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, doivent réciter avec précision un texte. C’est une petite attention que nous avons le plaisir d’offrir.»

Créer, capter et partager avec facilité, n’est-ce pas génial?

genialproductions.com