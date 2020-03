Impayables, ces Bleu Jeans Bleu!

Quand le Pretty Woman de Roy Orbison devient Beau brin de femme et qu’un solo de Nothing Else Matters de Metallica retentit pendant la chanson, y a pas de doute : nous sommes entre les mains de la désopilante bande de Bleu Jeans Bleu.

Moins de deux semaines après avoir chanté sa fameuse Coton ouaté au Centre Bell avec Céline, le quatuor tout en denim a poursuivi son irrésistible ascension dans le cœur des Québécois devant un Impérial Bell bondé et bruyant, samedi soir, à Québec.

« Il y a un an, jouer ici ça semblait être dans le tableau des impossibles », a échappé Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra, démontrant par ces seules paroles tout le chemin parcouru par le groupe depuis un an.

Car même si leurs deux premiers albums, Haute couture et Franchement wow, avaient convaincu plusieurs oreilles, le succès de Bleu Jeans Bleu demeurait confidentiel quand ils ont lancé Perfecto, début 2019.

Une niaiserie après l’autre

Puis, il y a eu Coton ouaté, son vidéoclip devenu viral, le Félix de groupe de l’année et pendant qu’ils parcourront la province d’un bord à l’autre cette année, ils feront un arrêt sur les plaines d’Abraham lors de la soirée d’ouverture du Festival d’été, en première partie des Trois Accords.

Rassurez-vous, ce n’est pas parce qu’ils sont maintenant connus du grand public que Cobra, François « Wayne Wrangler » Lessard, Mathieu « Lee Lou » Colette et Pierre-David « Jean Levis » Girard vont changer de stratégie.

Sur scène, un humour de tous les instants, leurs chapeaux bleus caractéristiques et les pas de danse amusants étaient encore et plus que jamais de mise, samedi.

Une niaiserie attendait rarement l’autre.

« Je me suis fracturé le califourchon à notre dernier show à Singapour », a même clamé l’impayable Claude Cobra, entre deux élans musicaux.

D’un style à l’autre

Or, derrière les absurdités qui nous donnent des titres comme L’homme-sandwich en collants, Vulnérable comme un bébé chat ou Le king de la danse en ligne se cachent de redoutables musiciens qui peuvent s’aventurer efficacement dans tous les styles.

Ainsi, on pouvait passer avec fluidité de la pop-rock rassembleuse de Parfum de grill au country traditionnel d’une Motel motté avant que le groupe nous refasse le coup de l’intégration d’un célèbre solo, cette fois celui de Hotel California, pendant Veux-tu jouer un bowling ?

Les moments de communion groupe-public ont été, vous vous en doutez, nombreux. Dans le lot, retenons la douce folie de J’te gâte all dressed, qui a été jumelée à quelques lignes de Hey Jude.

Avant qu’on se rende à Coton ouaté, on a même eu droit à une demande en mariage, acceptée, en direct.

« Québec, on a pu constater que votre participation est adéquate », n’a pu que convenir Claude Cobra.

Allez, on se revoit sur les Plaines.