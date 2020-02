La maison de la semaine: parcelle de campagne au paradis

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration de L’Équipe Marc Bonenfant de Royal Lepage Inter Québec. Pour en connaître davantage sur cette propriété, cliquez ici.

Cette majestueuse résidence s’élève au sein d’un décor qui l’est tout autant, à l’entrée de Tewkesbury. Les montagnes et les grands espaces font sentir leur présence dans presque chacune des pièces de la maison, qui prend des airs de vacances, favorise les rassemblements familiaux, berce ses habitants de sa tranquillité et donne envie de jouer dehors!

Photo Courtoisie Équipe Marc Bonenfant

On dirait presque que le paysage s’est construit autour d’elle, tellement la maison, érigée en 2010, y trouve joliment sa place, emmitouflée dans un grand manteau de neige en ce dernier jour de février. En suivant l’allée sinueuse qui mène à la demeure, on admire le domaine de plus d’un million de pieds carrés en s’imaginant glisser sur la colline coiffée d’une forêt, s’occuper d’une future plantation ou simplement s’amuser à prendre soin de cette parcelle de campagne. On espère même y voir un lièvre ou un chevreuil en visite.

La résidence aux multiples pignons, bordée par une galerie (sans entretien) qui permet d’admirer le paysage dans trois directions, possède un garage double surmonté de rangements et un garage simple qui, accessible par le côté, plaira à un menuisier ou à un adepte de la mécanique. Un cabanon à deux étages, non loin, accueille le tracteur qui facilite l’entretien du terrain.

Espace en abondance

Le hall d’entrée spacieux, doté d’un walk-in, annonce que cette maison a beaucoup d’espace, de rangement et de chaleur à offrir. Derrière des portes françaises que l’on croise fréquemment dans la maison, le salon et la salle à manger partagent une grande pièce entourée de fenêtres et au milieu de laquelle s’élève un foyer au bois à double face, délimitant le coin gourmand et l'espace destiné à la détente. Le plancher et le plafond en bois, les poutres au-dessus de nos têtes, le bleu paisible dont les murs sont revêtus, les moulures blanches et la lumière qui inonde l’espace créent une ambiance de vacances sur la plage.

La cuisine affiche un style «campagne française», avec d'abondantes armoires en bois (en plus d'un immense garde-manger walk-in et de deux vaisseliers), un îlot couvert d’un comptoir de granit côtoyant un coin repas, une cuisinière au gaz sous une hotte industrielle – annonçant la préparation de grands festins – et un lavabo double en porcelaine. D’ici, il est possible de se rendre sur la galerie, dans la cour ou sous la cuisine d’été, où un spa serait le bienvenu.

Photo Courtoisie Équipe Marc Bonenfant

Photo Courtoisie Équipe Marc Bonenfant

Photo Courtoisie Équipe Marc Bonenfant

Appartements privés

Au sommet de l’escalier en bois et en fer forgé sont aménagés les appartements privés des propriétaires. D’abord la suite principale, dont le lit adossé à un walk-in fait face à un foyer au gaz à double face dont les amoureux profitent aussi dans la salle de bain. Celle-ci est très raffinée, avec sa baignoire autoportante aux courbes élégantes, sa douche en verre, en céramique et en pierres de rivière, ses deux lavabos intégrés à une vanité qui ne manque pas de style, son cabinet de toilette à l’abri des regards et sa garde-robe.

Photo Courtoisie Équipe Marc Bonenfant

L’étage compte aussi un bureau dont les fenêtres en coin, tournées vers les montagnes, garantissent contre les pannes d’inspiration, tout comme dans le boudoir et la chambre d’amis qui se déploient non loin. La toute dernière pièce de l’étage, dont on ne peut se passer, est une salle de lavage à faire rêver jumelée à une salle de douche. Il est à noter qu’une salle d’eau se trouve au rez-de-chaussée, qui permet de préserver l’intimité de cet étage.

Les jeunes au rez-de-jardin

Les grands enfants prendront volontiers possession du rez-de-jardin offrant un accès privilégié à la cour. La salle familiale munie d’un système de cinéma maison intégré, le foyer à combustion lente, la salle de billard, les deux chambres ensoleillées dotées de rangements sur mesure, la grande salle de bain et les nombreux espaces de rangement leur permettront d’étudier dans la tranquillité, de relaxer, de s’amuser et de faire la fête!