Émilie Bierre dans le film Les Nôtres: la passion avant tout

Émilie Bierre n’est pas devenue actrice par hasard. À 4 ans et demi, elle harcelait ses parents pour qu’ils acceptent de la laisser jouer au mannequin pour une marque de vêtements pour enfants. Sa détermination a été payante. Dix ans plus tard, la jeune comédienne s’est déjà forgé un parcours plus qu’enviable. Et ce n’est qu’un début.

Passion et détermination. Ces mots reviendront souvent pendant l’entrevue que nous a accordée Émilie Bierre dans le cadre de la sortie du film Les nôtres. Posée et très mûre pour son âge, l’actrice de 15 ans, qui a été révélée il y a quelques années dans la série humoristique Les beaux malaises, évoquera à quelques reprises ses objectifs de carrière, tant devant que derrière la caméra. Mais elle insistera aussi souvent sur le fait que le jeu représente d’abord et avant tout une passion pour elle.

« Pour moi, le goût du jeu est né d’une passion d’enfant, ce qui fait que je ne l’ai jamais perçu comme un travail, explique-t-elle. J’ai toujours abordé cela comme un jeu ou un loisir. Quand j’étais plus petite, j’avais des amies qui faisaient de la danse ou du patinage artistique dans leurs temps libres. Moi, mon loisir, c’était le jeu. C’était ça qui me passionnait et c’est encore ça qui me passionne aujourd’hui. C’est sûr que je veux faire cela comme travail plus tard, mais c’est important pour moi que ça reste une passion comme ce l’était à la base. »

Ce rêve de devenir actrice, Émilie Bierre le vit au quotidien depuis déjà plus de dix ans. Quelques mois à peine après avoir réussi à convaincre ses parents de faire de la photo, elle obtenait un premier contrat au cinéma, dans le film La voix de l’ombre. Peu de temps après, elle décrochait un rôle plus important dans Catimini, un drame dans lequel elle incarnait une enfant de la DPJ.

« J’avais six ans quand j’ai joué dans ce film, souligne-t-elle. Ç’a été un projet très révélateur pour moi. Ça m’a fait comprendre que c’est ce que je voulais faire dans la vie. Tout s’est enchaîné super vite et je me suis épanouie là-dedans. »

Des portes qui s’ouvrent

Si Catimini a servi de tremplin pour sa carrière, c’est son personnage de Florence dans Les beaux malaises qui l’a réellement fait découvrir au public québécois. Diffusées de 2014 à 2017, les trois saisons de la série humoristique de Martin Matte ont connu un succès monstre au petit écran, attirant près de 2 millions de téléspectateurs chaque semaine.

« Je crois que comme j’étais plus jeune quand la série est arrivée en ondes, je ne me suis pas vraiment rendu compte à quel point c’est devenu populaire, affirme-t-elle. C’est à force de m’en faire parler par la suite que j’ai constaté l’impact que Les beaux malaises avaient eu sur le public. Encore aujourd’hui, on m’en parle régulièrement. »

Photo Jocelyn Michel, leconsulat.ca

La sortie du drame Une colonie, il y a un an, lui a ouvert encore plus de portes au cours des derniers mois. Lancé l’an passé au prestigieux Festival de Berlin, ce film de la réalisatrice Geneviève Dulude-De Celles lui a permis de remporter plusieurs prix importants, dont l’Iris de la révélation de l’année au Gala Québec Cinéma en juin dernier. Émilie Bierre a aussi fait tourner des têtes en France à la suite de la sortie du film dans l’Hexagone l’automne dernier.

« La sortie d’Une colonie en France a fait bouger les choses de ce côté-là, confirme-t‐elle. Il y a aussi de l’intérêt du côté anglophone. On va voir ce qui va se passer, mais mon agence m’encadre bien pour m’aider à faire les bons choix. »

Une année bien remplie

Émilie Bierre entame l’année 2020 sur les chapeaux de roue avec la sortie du film Les nôtres, second long métrage de la réalisatrice Jeanne Leblanc (Isla Blanca) dans lequel elle incarne une adolescente qui porte un lourd secret.

« C’est difficile de parler du film sans révéler ce secret qui est au cœur de l’intrigue, explique l’actrice. Ce que je peux dire, c’est que c’est un drame psychologique qui va bouleverser plusieurs personnes. On pense qu’il y a des choses dans cette histoire qui vont ouvrir la porte à plusieurs discussions. Ça risque de brasser beaucoup de choses. »

Quelques jours à peine après la sortie des Nôtres, on pourra voir Émilie Bierre aux côtés d’Antoine L’Écuyer dans la série Mon fils, qui sera lancée sur Club illico le 12 mars. Puis, l’été prochain, elle sera déjà de retour au cinéma dans Le guide de la famille parfaite, la nouvelle comédie du tandem Ricardo Trogi et Louis

Morissette (Le mirage). Ce projet lui a notamment permis de renouer avec la comédie.

« J’avais déjà exploré ce style de jeu dans Les beaux malaises, rappelle-t-elle. Je crois que le secret en comédie, c’est de se laisser aller. J’ai fait énormément confiance à Ricardo (Trogi) qui est hilarant en personne. On était toujours crampés sur le plateau. Il y a quelque chose de super drôle dans le film, mais c’est aussi super touchant parce qu’on parle d’une réalité de la vie de tous les jours, c’est-à-dire les parents qui mettent trop de pression sur leurs enfants et le problème de l’anxiété de performance. Je crois qu’il y a beaucoup d’ados et de parents qui vont se reconnaître dans le film. »

♦ Les nôtres a été présenté en ouverture des Rendez-vous Québec Cinéma, mercredi passé. Le film prend l’affiche le 13 mars.

Émilie Bierre sur :

Le retour des Beaux malaises­­­, qui a été annoncé­­­ par Martin Matte en décembre­­­ dernier :

« J’ai appris la nouvelle en même temps que tout le monde quand Martin [Matte] a écrit sur Facebook qu’il avait commencé à écrire une nouvelle saison. J’ai été un peu surprise, mais en même temps, dès la fin du tournage de la troisième saison, il y avait déjà des rumeurs voulant qu’on allait peut-être revenir un jour. On ne sait pas encore quand ça sera tourné, j’étais super contente d’apprendre cela. C’était tellement un beau projet et une belle gang. On était dans la ouate sur ce plateau de tournage. J’ai très hâte de retrouver le personnage de Florence avec sa petite attitude baveuse. Ce sera intéressant de voir quel genre d’adolescente elle est devenue ! »

Ses modèles d’actrices :

« Karine Vanasse m’inspire beaucoup pour la façon dont elle mène sa carrière. Elle réussit à travailler à l’international tout en continuant à tourner régulièrement au Québec. Natalie Portman est aussi un modèle pour moi. Elle a commencé très jeune et elle s’est forgé une très belle carrière. »

Son implication dans la lutte contre l’intimidation :

« Après avoir partagé ce qui m’est arrivé il y a quelques années [elle a été victime d’intimidation à l’école primaire], je reçois beaucoup de témoignages de gens qui vivent avec ce problème, et parfois même des appels à l’aide de la part de personnes qui disent vouloir s’enlever la vie. J’ai la chance d’avoir une voix publique, et si je peux l’utiliser pour les aider, je vais le faire. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai choisi de m’impliquer comme porte-parole pour la Fondation Jasmin Roy contre l’intimidation. »

Le défi de conjuguer le travail d’actrice et la vie d’adolescente :

« Les deux conditions pour que je puisse travailler comme actrice, c’est que ma tête passe encore dans les cadres de porte et que ça continue à bien aller à l’école. Cet équilibre est très important pour moi. Pour que tout cela fonctionne bien, ça prend un entourage assez solide autour de moi qui va me permettre de continuer dans la bonne direction. C’est sûr qu’il y a des moments à l’école où il y a un certain clash avec mes amis, parce qu’on ne vit pas toujours les mêmes choses en même temps. Mais je n’ai pas de problème avec ça et j’ai de bons amis qui sont là depuis longtemps. Je n’ai d’ailleurs pas l’impression d’avoir raté mon enfance avec les tournages. C’est juste que j’ai eu deux écoles en même temps : l’école normale et l’école des tournages. »