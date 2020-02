L’art au féminin

Elles sont vingt et une femmes peintres, venues de tous les horizons et de toutes les époques, à être regroupées dans ce recueil de portraits d’artistes, certaines méconnues, d’autres fameuses.

Un dénominateur commun : elles doivent toutes lutter pour avoir droit à une certaine reconnaissance. La peinture, « une voie implicitement interdite aux femmes », est surtout affaire d’homme, et dans l’aristocratie où se monnaient toutes les formes d’art, les femmes en général font figure de courtisanes.

Sofonisba Anguisssola fut « la première Italienne à avoir acquis une stature internationale » en art. On est au XVIe siècle et on l’invite à la cour d’Espagne où elle deviendra une portraitiste renommée de la famille royale. Ses œuvres sont aujourd’hui exposées dans différents musées européens, dont le musée du Prado de Madrid.

Artemisia Gentileschi, également Italienne et contemporaine de Sofonisba, fut une des plus grandes peintres du XVIIe siècle et pourtant, elle est méconnue du grand public. Son père Orazio, disciple de Caravaggio, l’initia très tôt à la peinture. Au cours d’une séance d’initiation, elle sera violée par son professeur. La famille devra s’exiler quelques années, car, aux yeux de l’opinion publique, « c’est forcément la trop belle Artemisia la coupable ». Cette condamnation sera vite oubliée et on la retrouvera à Rome, au Vatican plus précisément, où elle mettra son art et son talent au service du pape et de son entourage. Puis à Naples où elle se lie avec le duc d’Alcala sans jamais abandonner sa carrière de peintre.

Rosalba Carriera vécut la majeure partie de sa vie à Venise. Très tôt, elle découvrit l’art du pastel amélioré, qui favorisait la création de nouvelles couleurs. Spécialisée dans l’art de la peinture sur ivoire et du portrait, elle devint célèbre tout d’abord à Venise, véritable capitale culturelle au XVIIIe siècle, et parcours obligé pour tout jeune homme « bien né ». On y venait de partout pour s’épivarder pendant le carnaval qui pouvait durer jusqu’à six mois. Invitée à Paris, elle peignit pour le roi Louis XV. « Princes, duchesses, comtesses et favorites se bousculent à sa porte. » Elle sera intronisée officiellement à l’Académie royale de peinture en 1720. Elle perdit la vue une trentaine d’années plus tard, ce qui entraîna la fin de sa production artistique.

Changement

Au XIXe siècle, l’art change quelque peu, s’éloignant du milieu de la noblesse pour se rapprocher de la nature et de la vraie vie. Rosa Bonheur fait figure de rebelle, car elle préférera l’art animalier et rural aux courants à la mode comme l’impressionnisme. Berthe Morisot, que Marie-Claire Blais m’avait fait découvrir, se frotta aux Manet, Fantet-Latour, Degas, Monet, Renoir et autres dissidents et refusés impressionnistes. Elle était la seule femme peintre de ce groupe.

Elizabeth Thompson (Lady Butler) se spécialisa dans la peinture militaire. Sa prouesse artistique fut de prouver « qu’une femme pouvait sortir des sentiers battus de la peinture “acceptable pour elle”, celle des natures mortes et des portraits intimes où l’on voulait la confiner ».

Il y a aussi Cecilia Beaux, Marie Bashkirtseff puis « la volcanique » Camille Claudel, amante du sculpteur Rodin. Suzanne Valadon connut, elle aussi, un destin tout aussi triste, même si elle côtoya les Renoir, Degas et Toulouse-Lautrec pour qui elle posa nue.

On découvre ensuite Emily Carr, dont l’œuvre picturale s’inspira de l’art inuit, Vanessa Bell, sœur de l’écrivaine Virginia Woolf, Georgia O’Keeffe, immortalisée en photo par le photographe d’art Alfred Stieglitz et qui finira pas s’établir au Mexique.

Parlant du Mexique, il faut mentionner l’incontournable Frida Khalo, victime dès l’âge de dix-huit ans d’un grave accident qui l’obligera à vivre avec une semi-paralysie pour le restant de ses jours. Condamnée en quelque sorte à l’autoportrait, parce que très souvent seule et alitée, militante du Parti communiste, elle épousera le célèbre muraliste Diego Rivera.

Finalement, la peintre Joan Mitchell, l’âme-sœur du peintre Jean-Paul Riopelle. Ainsi que Marcelle Ferron, une des signataires de Refus global, en août 1948. Un livre inspirant.