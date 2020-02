Le Majella : le parfait compromis entre nature et commodité

Permettant de profiter de la richesse de la nature de Val-Bélair, tout en étant à proximité des nombreuses commodités de la ville, cette magnifique construction offrira une qualité de vie remarquable aux personnes qui y demeureront.

De magnifiques unités locatives

La première phase du projet le Majella comptera 70 appartements spacieux et modernes. Grâce à une grande variété de configurations de logements, allant du 2½ au 5½, chacun y trouvera son chez-soi idéal, selon ses goûts et ses besoins.

En plus d'être climatisés, les appartements du Majella offriront une belle luminosité naturelle, des espaces de rangement, de grands balcons ainsi qu'une douche et une baignoire indépendante. On y trouvera des espaces optimisés et pensés pour simplifier le quotidien des locataires. Les matériaux de qualité, choisis avec soin par les designers, sauront charmer la clientèle.

Des commodités pour plus de confort

À même l'immeuble, on retrouvera d'attrayantes commodités telles qu’un stationnement intérieur inclus au prix de location de chaque appartement, des accès sécurisés, un ascenseur, des espaces de rangement supplémentaires aux étages, un lave-auto et une chute à déchets. Tout pour offrir une qualité de vie inégalée!

Un emplacement de choix

Le Majella est situé à proximité de grands axes routiers, dont l’autoroute Henri IV, d'un arrêt d'autobus et de tous les services. À seulement quelques minutes se trouvent des épiceries, des pharmacies, des boutiques, des restaurants, des institutions financières, des écoles et bien plus encore. Un emplacement idéal pour se simplifier la vie au maximum!

Bâti près de nombreux parcs et espaces verts, le Majella permettra à ses locataires de profiter d’un cadre de vie enchanteur, en plus de pratiquer une foule d’activités extérieures. Situé à moins de 20 minutes du Mont-Bélair et à deux pas de la piste cyclable le Corridor des Cheminots, il s’agit d’un milieu de vie privilégié pour les adeptes du plein air.

Vous êtes curieux d’en savoir plus? Faites vite, 60% des logements ont déjà trouvé preneur! Prenez rendez-vous dès maintenant au LOGISCO.com et laissez -vous charmer par les appartements du Majella!