Le roman qui a fait fureur en Corée

Grâce à ce livre, on pourra découvrir à quel point la société coréenne a du chemin à parcourir pour accorder à toutes ses citoyennes une plus juste place.

En Corée, ce court roman s’est écoulé à plusieurs millions d’exemplaires. La raison ? Son histoire toute simple qui dénonce haut et fort ce que les femmes sont encore obligées de subir là-bas.

Histoire toute simple qui met en scène Kim Jiyoung, une jeune mère de famille de la banlieue de Séoul, dont le comportement est de plus en plus déroutant : depuis quelque temps, il lui arrive en effet de s’exprimer avec la voix de sa propre mère ou avec celle d’une ancienne camarade décédée. Et dans ces cas-là, ce qui sort de sa bouche n’est pas toujours tendre !

Pressé de retrouver la femme qu’il a épousée, son mari décidera donc de l’emmener consulter un psychiatre...

C’est trop injuste...

Découpée en cinq autres parties, la suite nous transporte au début des années 1980, où l’on ne tardera pas à apprendre que les bébés de sexe féminin n’ont pas trop la cote. Rien de tel qu’un garçon pour assurer la pérennité du clan et, de ce fait, la plupart des filles croulent sous les tâches ménagères ou s’épuisent à travailler à l’usine pour payer les études de leurs frères.

Pour ce qui est de Kim Jiyoung, elle aura la chance d’aller à l’université. Mais son avenir ne sera pas nécessairement plus rose. Malgré la loi qui, depuis 1999, interdit la discrimination hommes-femmes, ce ne sont pas les injustices qui manquent. Un seul exemple ? À compétences égales, ce sera presque toujours l’homme qui sera embauché.

Un livre coup de poing qui lève le voile sur une société incroyablement machiste.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Dictionnaire amoureux de New York

Photo courtoisie

Pour tous ceux qui projettent d’aller passer la semaine de relâche à New York, ce nouvel opus de la collection des Dictionnaires amoureux fera rapidement partie des ouvrages à lire sans faute. De un, parce qu’il décrit de A à Z toutes les facettes les plus incongrues de cette ville mythique ; de deux, parce qu’il donne vraiment envie de marcher sur les pas de Philip Roth, de Robert De Niro ou de Jean-Michel Basquiat.

L’unité Alphabet

Photo courtoisie

C’est avec ce polar que l’écrivain danois Jussi Adler-Olsen est entré par la grande porte sur la scène littéraire. Car bien avant d’écrire le premier tome de la série Département V, il a tenu à raconter l’histoire de deux pilotes de la RAF dont l’avion s’écrasera en plein territoire allemand. Leur unique chance de survie sera ensuite de monter à bord d’un train rempli de SS blessés et, à partir de là, addictif est le seul mot qui nous vient à l’esprit.

La boussole alimentaire

Photo courtoisie

Si cette petite bible de l’alimentation avait été publiée le 1er janvier, bien des gens auraient facilement pu tenir leurs résolutions du Nouvel An ! Après avoir épluché et synthétisé des centaines d’études scientifiques portant sur les meilleures façons de maigrir ou de rester en santé le plus longtemps possible, l’auteur nous offre sur un plateau quantité de conseils infaillibles.

L’Amérique des écrivains

Photo courtoisie

Là encore, un ouvrage qui pourra intéresser tous ceux qui prendront le volant pendant la semaine de relâche. Au programme ? Un road trip permettant de croiser 13 des plus grands écrivains d’Amérique, dont Margaret Atwood, Russell Banks, Richard Ford, Siri Hustvedt ou Craig Davidson. Et si on n’a pas l’intention de quitter Montréal, Gilles Archambault et Martin Winckler nous ouvrent aussi toutes grandes les portes de leur univers littéraire. Un livre coup de cœur.

Frissons garantis

La fille sans peau

Photo courtoisie

Avant d’entrer dans le vif du sujet (une énième histoire sordide tout droit sortie de Scandinavie !), une petite intro s’impose. Incapable d’oublier l’accident de voiture qui a emporté sa femme enceinte, Matthew Cave a perdu l’envie d’écrire pour les plus grands journaux danois. Ce qui ne veut pas dire qu’il a abandonné le métier. Vivant désormais à Nuuk, la capitale du Groenland, il sera d’ailleurs très rapidement contacté par son rédacteur en chef. Dans une crevasse de la calotte glaciaire, le corps momifié d’un homme de type nordique vient d’être découvert, et surprise, tout porte à croire qu’il aurait jadis été un Viking.

Chargé de couvrir cet événement unique qui permettrait enfin d’en savoir plus sur le mode de vie des Vikings au Groenland, Matthew sera donc envoyé sur place. Mais dès le lendemain, ses articles prendront un tout autre tour : la momie a disparu et l’agent de police qui devait en assurer la garde a été éviscéré. Une horreur sur laquelle Matthew ne pourra s’empêcher d’enquêter, la manière dont ce flic a été assassiné rappelant étrangement une série de meurtres qui n’a pu être élucidée dans les années 1970.

Malgré son style sans relief et son intrigue un peu difficile à suivre, un polar qui ne manque certes pas de rebondissements !