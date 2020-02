Le week-end culturel de Mylène Saint-Sauveur

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Je suis en train de lire le livre Les 7 habitudes des gens efficaces, de Stephen Covey. On y propose sept principes à intégrer dans ses habitudes de vie permettant de mieux gérer son quotidien, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. C’est aussi un coffre à outils afin de changer notre perception face aux embûches de la vie. Sinon, je compte entamer la lecture de la BD La rose la plus rouge s’épanouit, de l’auteure suédoise Liv Strömquist. Elle fait des parallèles avec l’amour jetable de notre ère moderne et des acteurs célèbres, dont Leonardo DiCaprio qui a enchaîné 32 conquêtes sans tomber amoureux.

Quel est le film à voir ?

Photo d'archives

J’ai récemment vu le film Judy sur la vie de l’actrice Judy Garland, dont la vie est plutôt incroyable. Elle est devenue une star alors qu’elle était encore enfant, un peu comme Shirley Temple. Entourée de gens qui ne pensaient qu’au profit, elle devait se priver de nourriture pour être mince. Étant toujours au travail, elle n’avait pas d’amis. Étant moi-même devenue actrice enfant, je reconnais certains de mes comportements. De là l’importance de bien s’entourer dans ce milieu qui peut parfois être toxique. J’ai adoré ce film pour la performance de Renée Zellweger qui est sublime et qui a d’ailleurs décroché l’Oscar de meilleure actrice.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Photo courtoisie

La pièce Tout passera, mettant en vedette Alice Moreault, Noémie O’Farrell et Frédéric Lemay, qui prendra l’affiche au Prospero à compter du 3 mars. Ce sont des comédiens et collègues avec qui je joue dans la série L’Heure Bleue qui travaillent sur ce projet depuis des mois. Cette pièce, qu’ils ont écrite et qu’ils mettront en scène, expose entre autres les étapes du travail de création. On y parle également du deuil d’un des personnages confronté à la disparition d’un être cher, un deuil qui finalement passera, comme le laisse entendre le titre de la pièce. La démarche me semble très intéressante et en plus, ça encourage la relève.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie

J’aime beaucoup la série britannique Fleabag pour son humour déjanté, avec ses personnages malcommodes que l’on aime détester. J’aime cette façon différente de faire de la comédie. Par ailleurs, parmi les séries d’ici, j’aime suivre Épidémie à TVA. Le format est différent de ce que l’on voit habituellement. En plus, le sujet est d’actualité.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo courtoisie

J’admire l’animatrice France Beaudoin, qui est pour moi un modèle de femme-orchestre, de femme forte qui occupe des positions de tête. Elle a réussi à avoir une vie de famille, tout en étant animatrice et productrice et demeurer équilibrée. En plus, elle est très engagée, très positive et surtout très humaine. J’admire le fait qu’elle ait réussi à perdurer malgré les années dans ce milieu. C’est un beau modèle féminin. Elle est magnifique !

On suit Mylène Saint-Sauveur