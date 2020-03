Les Blue Jays s’en sortent encore

Les Blue Jays ont continué leur bonne préparation en matchs hors-concours en battant les Phillies de Philadelphie 6 à 5, samedi, au TD Ballpark de Dunedin, en Floride.

Ruben Tejada et Danny Jansen ont été les plus productifs du côté des Jays, produisant chacun deux points grâce à des coups de circuit. Cavan Biggio et Andy Burns ont été à l’origine des autres points.

Le simple de ce dernier en huitième manche a été déterminant, puisque sa frappe a permis à Santiago Espinal de venir marquer le point qui a fait la différence.

Le Japonais Shun Yamaguchi a obtenu le départ et il a plutôt bien fait en trois manches de travail. L’artilleur droitier a effectué trois retraits au bâton et a accordé un point et deux coups sûrs à ses adversaires.

AFP

Les Phillies auront tout tenté, mais des longues balles de Nick Martini et Logan Forsythe, sa deuxième en Ligue des pamplemousses, n’auront pas été suffisantes.

Les releveurs des Tigers en arrachent

À Tampa, la bonne performance du lanceur des Tigers de Detroit Matt Boyd a été gâchée par le travail de ses releveurs, alors que la moitié des Yankees de New York les ont vaincus par la marque de 8 à 2.

Dans leur autre rencontre de samedi, les «Bombardiers du Bronx» ont eu le meilleur sur les Red Sox de Boston 5 à 2.

Boyd a passé les trois premières manches sur la butte, retirant au passage quatre hommes au bâton et ne laissant que deux coups sûrs aux Yankees, en trois manches.

Tous les efforts du lanceur ont été gâchés au cinquième engagement alors que New York a marqué pas moins de cinq points face au releveur Kyle Funkhouser. Des simples de Trey Amburgey et Zack Granite ainsi qu’un circuit de Gleyber Torres ont achevé Funkhouser, qui a été envoyé aux douches après un tiers de manche.

Les Yankees ont continué de torturer les Tigers avec trois points lors de l’assaut suivant, tous face au lanceur Gregory Soto.

Gerrit Cole amorçait la rencontre du côté des vainqueurs. L’ancien des Astros de Houston a donné deux coups sûrs et effectué deux retraits au bâton en deux manches et deux tiers.