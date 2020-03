Les télécabines du Mont-Sainte-Anne font relâche

Plus d’une semaine après l’arrêt brusque des télécabines au centre de ski Mont-Sainte-Anne, qui a fait 21 blessés, le mécontentement se fait sentir chez la clientèle sur la page Facebook de la station.

«Il devrait y avoir une forme de compensation pour les abonnés», propose une femme.

«C’est ce qui arrive quand des gestionnaires coupent dans l’entretien mécanique des infrastructures», accuse un autre utilisateur.

La station de ski n’offre aucun dédommagement pour sa clientèle. Elle permet toutefois à ses abonnés possédant un abonnement illimité d’aller skier à Stoneham, pour cette fin de semaine seulement, étant donné le bris d’équipement.

En attendant que la remontée principale soit rétablie, les skieurs doivent prendre leur mal en patience. Pour atteindre le sommet, ils doivent prendre deux remontées plutôt qu’une, ce qui prend 45 minutes plutôt que 20 minutes.

Les propriétaires du Mont-Sainte-Anne ont refusé d’accorder une entrevue télévisée à TVA Nouvelles. Ils réfèrent plutôt leur clientèle à leur page Facebook.

«Des inspections et des tests, en collaboration avec des experts et les autorités concernées, sont toujours en cours afin de déterminer avec précision ce qui a causé l’incident. Des hypothèses et des pistes de solution sont actuellement envisagées. Soyez assurés que vous nous informerons dès que nous aurons plus de détails», peut-on lire sur la page Facebook.

Selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, la station de ski a dû encaisser plusieurs annulations.