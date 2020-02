Métier de l’immobilier: designer d’intérieur, beauté et fonctionnalité

Quand on pense au design d’intérieur, on pense d’entrée de jeu à la décoration de sa demeure. Mais un bon design va au-delà de la sélection des couleurs et des matériaux. Il faut notamment considérer l’usage, l’ergonomie et l’évolution des besoins dans le temps.

Des aptitudes essentielles

«Le designer d’intérieur doit être en mesure de créer un lien de confiance avec son client. Il agit dans l’intérêt de son client et il le représente dans tout ce qui entoure le projet», indique Mme Marie-Christine Dubé, présidente de l’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ). Une oreille attentive est donc essentielle pour bien cerner les besoins de son client. Le designer doit faire preuve d’empathie et d’ouverture d’esprit. «Un contrat en bonne et due forme est primordial», martèle Mme Marie-Claude Parenteau-Lebeuf, directrice générale de l’APDIQ. Trop souvent, cette étape n’est pas suffisamment prise au sérieux, ce qui entraîne bien des complications qui auraient pu être évitées, explique-t-elle.

Photo Can Stock Photo / 4774344sean

Un esprit d’analyse, un sens aiguisé d’anticipation, un souci du détail et le respect des échéanciers et des budgets sont autant d’aptitudes que le designer doit posséder. Et bien entendu, le designer doit être créatif, non seulement pour imaginer les intérieurs, mais également pour trouver des solutions aux problèmes qui se poseront sur sa route. Dans un milieu en constante évolution, le designer d’intérieur doit se maintenir à jour et être à l’affût des nouvelles tendances et des nouvelles technologies.

Une solide formation

Photo Can Stock Photo / stokkete

Pour devenir designer d’intérieur, deux principaux cheminements sont possibles: la technique en design d’intérieur ou encore le baccalauréat en design d’intérieur. Une fois l’un ou l’autre des diplômes en poche, le candidat peut devenir membre de l’APDIQ. Pour pouvoir s’afficher comme designer d’intérieur certifié APDIQ®, l’organisme exige la réussite de l’Examen nord-américain de qualification en design d’intérieur (NCIDQ). Cet examen comporte trois parties, dont la première peut être complétée dès la sortie des bancs d’école. Avant de pouvoir passer les deux étapes suivantes, le designer doit cumuler trois ans de pratique supervisée. Pour pouvoir maintenir ce titre, le designer d’intérieur doit également suivre de la formation continue. «Ce titre est un gage de qualité. La mission de l’APDIQ est de maintenir et développer le niveau d’excellence professionnelle des designers d’intérieur et de regrouper tous les professionnels qui répondent aux normes de l’association tout en contribuant à la protection du public», mentionne Mme Parenteau-Lebeuf en terminant.